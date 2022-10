Regisseur Ulrich Seidl: Ist der Grenzgänger zu weit gegangen?

Ulrich Seidl ist herausragend darin, mit seinen Filmen in menschliche Untiefen zu führen. Aber gerade jetzt, da sein neues Werk "Rimini" anläuft, steht er selbst am Abgrund.

Es ist gleichzeitig grandios und kaum auszuhalten – vielleicht können das nur Österreicher so.

Ulrich Seidl jedenfalls ist einer. Und wenn man zum Beispiel die Filme seiner „Paradies“-Trilogie sieht, in denen es um den christlichen Kardinaltugenddreiklang von Liebe, Glaube und Hoffnung geht, aber viel mehr um deren kapitale Formen in der Wirklichkeit – dann wirkt das so frontal dem Menschsein ins Gesicht geblickt, dass man nur noch erschaudert: Habe ich gerade wirklich gelacht, in dieser Szene?

Vorwürfe zu "Sparta", einem Dreh mit Kindern, einem Film über Pädophilie

Wie etwa die Wienerin Theresa, alleinerziehend, 50, auf der Suche nach Liebe und Romantik gen Kenia fliegt, weil das Kontrastinteresse der molligen Blonden mit dem der fitten Schwarzen harmonieren soll. Sie trifft dort aber auf Beach Boys, die zum Lebensunterhalt auf diese Klientel spezialisiert ihre körperlichen Dienste anbieten … Was wirklich ist oder nur dargestellt, verschwimmt angesichts der Wahrheit, die in langen Einstellungen spürbar wird.

Michael Thomas als Richie Bravo lässt sich in «Rimini» feiern. Foto: --/Neue Visionen Filmverleih, dpa

So ist das Unangenehme das Element des 70-jährigen Wieners, der selbst in einer Familie mit fünf Kindern streng katholisch erzogen wurde. Und ist es auch in „Rimini“ wieder, seinem neuen Film im Kino, der von einem gealterten Schlager-Gigolo erzählt, der auch mal Papas Nazi-Lieder singt, und dessen Versuchen, sich mit Resten des Ruhms über Wasser zu halten, und sei es als Callboy für die Fans, bis eine verdrängte Tochter anreist. Wieder wird es unbequem, ja.

Ulrich Seidl bestreitet alles. Er sagt: "Was ich erlebe, ist Rufschädigung."

Aber das ist es gerade auch für Ulrich Seidl selbst. Denn zu den Dreharbeiten seines nächsten Werkes, das „Sparta“ heißt und „Rimini“ lose thematisch fortsetzt, sind Vorwürfe gegen ihn erhoben worden. Ein Grenzgang, unbequemer denn je, liegt schon im Thema des Films: Pädophilie – und das auf Seidls Art, in der Grauzone zwischen Wirklichkeit und Darstellung?

Nach Aussagen der Eltern von mindestens acht der minderjährigen rumänischen Filmdarsteller hätten diese nicht gewusst, worum es gehe, seien die Kinder zum Weiterdrehen und manchen Szenen überredet und nicht genug geschützt, wenn sie in belastenden Momenten weinten … Kaum zu ertragen jedenfalls. Und Seidl? Bestreitet sämtliche Vorwürfe. Sagt: „Was ich erlebe, ist eine Rufschädigung.“ Er habe sehr viele Gespräche geführt, auch mit den Eltern, alles erklärt, kein Kind in unklare Momente geführt und dort alleingelassen … Und plötzlich steht man auf ganz neue Weise mit Ulrich Seidl auf dem Glatteis.