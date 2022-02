Rolando Villazon: Der Tausendsassa unter den Tenören

Er ist der geborene Botschafter für Kunst, Kultur und Musik. Mit Anna Netrebko bildete der inzwischen 50-Jährige einst ein Traumpaar.

Fallen wir mit der Tür ins Haus. Dieser Tenor ist die Verkörperung von Energie, guter Laune, überbordender Begeisterung, theatraler Kraft vor, auf, hinter der Opern- und Konzertbühne. Stets dem Leben zugewandt, stets unter Hochdruck. Wer könnte sich seiner eindringlichen Leidenschaft, seinem brennenden Einsatz entziehen?

Und weil das so ist, ist er auch der geborene Botschafter für Kunst, Kultur, Musik – präzis dafür berufen von seinem Geburtsland Mexiko, von Klassik Radio Deutschland, von der internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg, die er künstlerisch auch leitet. Sein Name: Villazón. Rolando Villazón. Beliebt, geliebt, eine Marke, ein Tausendsassa, ein Bühnentier – bei allem Auf und Ab. Gestern Abend feierte er mit einer Salzburger Benefiz-Gala und berühmten Musiker-Freunden in seinen Geburtstag hinein. Heute ist er 50. Bestes Mannesalter – wie gerne behauptet wird.

Ursprünglich wollte er Lehrer werden

Villazón hat es erreicht jedenfalls mit vielen, sehr vielen Erfahrungen. Geboren in Mexiko-Stadt lernte er Deutsch schon auf der Schule, legte eine Lehrer-Ausbildung ab, liebäugelte auch mit dem Priesterberuf. Überzeugungsarbeit zu leisten war wohl immer sein Ding.

Am besten gelang es ihm als Operntenor. Man darf sagen: Das Publikum lag ihm zu Füßen. Weil er eben leidenschaftlich brannte – insbesondere für die tragischen Konflikte der italienischen und französischen Oper. So kletterte er höher und höher, bis zum Bühnenpartner von Anna Netrebko, seinerzeit zusammen das Traumpaar der Oper – von dem sich der eine, die andere erhoffte, es möge sich auch im Privaten fortsetzen. Kulmination: Salzburger Festspiele 2005, Verdis „La traviata“. Damals stieg der Schwarzmarktpreis für eine Eintrittskarte in schwindelerregende Sphären; damals wurde Oper noch in der ARD übertragen.

Mehr Mozart, weniger Wagner

Liebend gerne wäre Villazón auch noch zu Richard Wagners Heldentenören vorgestoßen, aber er verausgabte sich in der Folge zu sehr, er brannte zu lichterloh, als dass sein auch krankheitsbelasteter Tenor dies hätte mitmachen können. Villazón pausierte, widmete sich wieder mehr den weniger Volumen verlangenden Mozart – sowie Rossini-Partien – und begann, Oper zu inszenieren. Debüt: 2011 in Lyon mit Massenets „Werther“. Dann schrieb er auch Romane; nun sind es schon drei. Und heute ist er, der mit Frau und zwei Söhnen sein Heim nahe Paris hat, fest auch in Salzburg verankert – als künstlerischer Leiter der – coronabedingt – finanziell bedrohten Stiftung Mozarteum plus Mozartwoche.

Jüngst munkelte die Branche, Villazón könnte als Intendant an die Staatsoper Berlin wechseln. Er selbst dementierte nicht wirklich entschieden. Die mögliche Konstellation wäre insofern plausibel, als Barenboim, die Autorität, weiter Chefdirigent bleibt; Villazón aber den Laden sympathisch sprühend zusammenhält.