Showstar mit Bodenständigkeit: Ute Lemper feiert ihren 60. Geburtstag

Ute Lemper wurde als "zweite Marlene Dietrich" gefeiert und als "drittklassig" geschmäht. Ihren Lebensinhalt sah sie aber stets nicht nur in einer Karriere.

Meist sind es die runden Geburtstage, die einen Revue passieren lassen, was so funktioniert hat im Leben und was nicht. Die großen Glücksmomente, die niederschmetternden Enttäuschungen, die Lieben und Liebeleien, die Erfolge und Niederlagen. Ist man mit einiger Prominenz gesegnet, passiert dies nicht nur im Gespräch mit Freunden, sondern auch in Form eines Buches. Ute Lemper, einer der wenigen deutschen Showstars, die es international zu Anerkennung gebracht haben, feiert am 4. Juli einen dieser runden Geburtstage, ihren 60., und überrascht nicht nur ihre Fangemeinde zu diesem Anlass mit dem Buch "Die Zeitreisende", in dem sie sehr offen und manchmal auch selbstironisch aus ihrem Leben erzählt. Dem Leben einer Künstlerin zwischen Berlin, Paris, London und New York, für die schon als Teenager feststand, dass ihr die Geburtsstadt Münster zu eng werden würde.

1992 kam für Ute Lemper der Karriereknick mit "Der blaue Engel"

Dem einer Künstlerin also, die einen rasanten Aufstieg in den 80er Jahren erlebte, als sie in "Cats" in Wien spielte , mit "Cabaret" in Paris triumphierte und als "zweite Marlene Dietrich" gefeiert wurde. Zum Karriereknick kam es, als sie 1992 im Berliner Theater des Westens die Rolle der Lola in "Der blaue Engel" übernahm. „Drittklassige Tingeltangel-Schnurre“ lautete eine der Schmähungen, die Ute Lemper damals über sich ergehen lassen musste. Zu sehr sei von ihrem Manager Marek Lieberberg, mit dem sie auch eine Liebesbeziehung hatte, hochgepuscht worden. "Da konnte es nur wieder runtergehen", kommentiert sie diese Phase heute.

"Ich bin ein Familienmensch" sagt Ute Lemper

Die Abgeklärtheit einer Frau, die ihren Lebensinhalt nicht nur in der Showkarriere sieht, spricht aus Sätzen wie diesen. "Ich bin ein Familienmensch", bekennt sie. Vier Kinder hat Lemper von zwei Ehemännern, ihren jüngsten Sohn bekam sie im Alter von 48 Jahren. Da fallen dann Worte wie "Glucke" und "Bodenständigkeit" , wenn sie von ihrem Alltagsleben in New York spricht, wo sie am liebsten alle um sich schart, auch ihren zweiten Ehemann Ted Turkisher, einen Musiker, mit dem sie inzwischen eine Lebensbeziehung führt, wie sie das Ende dieser Ehe bezeichnet. Nicht alles habe sie gemeistert, an vielem ist sie auch verzweifelt, beschreibt Ute Lemper, aber immer habe sie versucht, in den Momenten des Lebens glücklich zu sein und das Beste aus dem Unglück zu machen. Nicht das schlechteste Resümee, das man zu seinem 60. ziehen kann.

