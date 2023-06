Sie spielt mit Indiana Jones: Die dreifach gefährliche Phoebe Waller-Bridge

Sie schreibt für James Bond, spielt mit Indiana Jones, dreht ihr eigenes Leben: die Künstlerin Phoebe Waller-Bridge ist ein Multitalent – unter Verdacht.

Phoebe Waller-Bridge will eines klarstellen: "Ich habe James Bond nicht umgebracht", erklärt sie in der Süddeutschen Zeitung. Was war da geschehen, 2021? Die Britin sollte das Skript für den 007-Film "No Time to Die" etwas verfeinern, mit ihrem Biss und Witz. Die Produzenten vertrauten der Autorin das Drehbuch an und sie las es bis zum dicken Ende. "Wie bitte? Er stirbt?! Das könnt ihr nicht machen!", dachte Waller-Bridge. Doch es blieb dabei, 007 fand (scheinbar) den Tod – und unter Bond-Fans stand sie unter Verdacht. Denn dieser Frau ist vieles zuzutrauen.

Waller-Bridge landete mit "Fleabag" und "Killing Eve" große Hits

Phoebe Waller-Bridge ist das, was man mit Respekt als "Triple Threat" bezeichnet, eine "dreifache Gefahr". Sie schreibt, sie produziert, und dann spielt die 37-Jährige auch noch. Ihre Karriere explodierte mit ihrem Ein-Frau-Theaterstück "Fleabag", das sie 2016 zur Serie weiterdichtete. Da spießte sie in der Hauptrolle all das Tragische im Leben einer jungen Frau auf – very british, very derb, auf die kluge Art. Mit "Killing Eve" legte sie eine Thriller-Serie nach, eine Katz-und-Maus-Romanze zwischen Killerin und Agentin. Dann folgte der Ruf des 007, "No time do Die". Keine Zeit zu sterben? Keine Zeit zu bremsen. Aktuell spielt sie an der Seite eines Actionhelden von 80 Jahren, Harrison Ford lässt ein letztes Mal die Peitsche knallen: In "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" spielt Waller-Bridge "Indys" Patenkind.

Hinter dieser Karriere steckt ein Kind aus gutem Haus. Die Mutter ist von Adel, ihre Kunst lernte die Tochter an der Londoner Royal Academy of Dramatic Art. Lauernder Blick, kurzes Haar, ein Pony verdeckt ein markantes Muttermal an ihrer Stirn – Phoebe Waller-Bridge ist keine Erscheinung nach Hollywood-Schablone. "Die Realität hat mich schon als Kind nicht sonderlich interessiert, ich habe in meiner eigenen Welt gelebt." Und diese Fantasie führt sie ins Abenteuer: Beim "Indiana Jones"-Dreh hat sie mit Ford eine Autorikscha zu Schrott gefahren. Eine Gasfuß-Anekdote einer Vollgas-Laufbahn.

Jetzt spielt Phoebe Waller-Bridge im neuen "Indiana Jones"

Dass ihr Bonds Tod angedichtet wird, findet Waller-Bridge sexistisch: "Viele Männer glauben, dass Frauen alles kaputt machen wollen, was Männer lieben." Dabei liebe sie Typen wie 007 und Indie. Und trotz des Crashs mit dem Tuk-Tuk versichert sie: "Ich möchte nicht die Person sein, die Indiana Jones umbringt."

