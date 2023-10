Stephen Frears ist der Monarchenversteher unter den Regisseuren

Stephen Frears, bekannt geworden mit einem Sozialdrama, befasste sich zuletzt mehrfach mit dem englischen Königshaus.

Stephen Frears, 82, ist seit Kurzem Sir Stephen Frears. König Charles III. hat ihn zum Ritter ernannt und diesmal hat der Regisseur auch zugestimmt. Vor etwa 15 Jahren hatte das Königshaus schon einmal angefragt, und Frears, Sohn eines Arztes und einer Sozialarbeiterin, dankend abgelehnt. Es erschien ihm als Republikaner und Vertreter des Anti-Establishment absurd, wie er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählte.

Absurd? Bekannt geworden ist Frears 1985 mit dem Sozialdrama "Mein wunderbarer Waschsalon", er drehte mit Hollywoodstars erfolgreiche und oscarprämierte Filme wie "Gefährliche Liebschaften", wurde gefeiert für seine Verfilmung des Kultromans "High Fidelity" – aber mit die größte Anerkennung brachte ihm der Film "Die Queen" mit Helen Mirren in der Rolle von Queen Elizabeth, die sich nach dem Tod von Lady Diana gegenüber der Öffentlichkeit in tagelanges Schweigen hüllt. Das englische Königshaus hat sich zum Film nicht geäußert, Frears weiß auch nicht, ob und wer ihn aus der Familie gesehen hat, aber die Windsors dürften zumindest nicht allzu verärgert über diese Nahaufnahme gewesen sein: Weil Frears Queen Elizabeth nicht als gefühlskalte, vom wahren Leben entkoppelte Monarchin zeigte, sondern, wie er sagt, "als menschliches Wesen".

Stephen Frears zeichnet ein anderes Bild des Monarchen

Auch im Film "Victoria & Abdul" schaut Frears aufs Königshaus, auf eine Regentin und ihren Diener, und in seinem neuesten Werk befasst sich der Regisseur nun erneut mit einem Monarchen: In "The Lost King" erzählt er die wahre Geschichte der Amateur-Archäologin Philippa Langley, deren Recherchen ihn zum Grab von Richard III. führte – den Ruhm aber kassierten Wissenschaftler der Universität Leicester. Und wieder zeichnet Frears ein anderes Bild, nicht des buckligen, grausamen, kindermordenden Schurken, sondern eines Reformers.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung "The Lost King" läuft ab 5. Oktober im Kino. Sehen Sie sich hier den deutschsprachigen Trailer zum Film an.

Typisch aber für Frears, der als einer der wichtigsten Vertreter des sozialkritischen New British Cinema gilt, auch dies: Der Blick in die Wohnzimmer der englischen Mittelschicht, in diesem Fall einer chronisch erschöpften alleinerziehenden Mutter. Es seien die wahren Geschichten, die sich besser verkaufen, sagt Frears: "Da ist das Publikum mehr bei dir." Frears, der in Cambridge Jura studierte, lange für die BBC arbeitete, trägt übrigens die Ehrendoktorwürde der Universität Leicester. Er habe eigentlich damit gerechnet, dass sie ihm den Titel wieder nehmen. Einige der Wissenschaftler sprachen von Rufmord. Sir Stephen Frears sagt: "Leute, es ist doch nur ein Film."

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch