Taylor Swifts Weg vom Country-Girl zur Popikone

Im kommenden Jahr tritt Taylor Swift das erste Mal seit 2015 in Deutschland auf. Der Andrang auf die Tickets ist immens. Doch wie kam sie zu ihrem Erfolg?

„Taylor Swift hätte in jede Stadt Deutschlands gehen können und entscheidet sich für Gelsenkirchen?!“ Solche und ähnliche Reaktionen überschwemmen das Internet, seitdem die Deutschland-Termine für Swifts „New Eras Tour“ bekannt wurden. Neben einem Konzert im Ruhrpott finden jeweils zwei in Hamburg und München im Juli 2024 statt. Doch die Sängerin und Songwriterin könnte überall auf der Welt spielen, ihre Fans folgen ihr. Denn Swift ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit.

Nur wenige Menschen sind im Musikbusiness so erfolgreich wie die 33-jährige US-Amerikanerin. Insgesamt elf Grammys darf Swift ihr Eigen nennen. Ihre Songs belegen vordere Plätze in den Charts, ihr neuestes Album „Midnights“ verkaufte sich 2022 in den USA so oft wie kein anderes. Doch wie kam es zu diesem Erfolg? Swift wuchs in Wyomissing, Pennsylvania, auf und zeigte bereits früh Interesse an der Musik. Um ihre Karriere voranzutreiben, zog die Familie in die Nähe von Nashville, das Zentrum der Country-Musik – mit Erfolg. Im Jahr 2006 veröffentlichte sie ihr erstes Album und machte sich damit in der Country-Szene einen Namen. Damals stand sie noch mit einer Gitarre und offenen lockigen Haaren auf der Bühne. Mit dem Song „Love Story“ ihres zweiten Albums schafft sie schließlich den internationalen Durchbruch. Doch mit dem Erfolg kommt auch Neid und Missgunst.

„Haters gonna hate“ – Taylor Swift erntet viel Ruhm, aber auch Hass

Beim MTV Video Music Awards 2009 gewann Swift den Preis in der Kategorie „Bestes Musikvideo einer weiblichen Künstlerin“. Während ihrer Dankesrede entriss ihr jedoch Rapper Kanye West das Mikrofon und sagte, dass Sängerin Beyoncé diesen Preis eigentlich verdient hätte. Von solchen Momenten und misogynem Hass, der ihr auch in den sozialen Medien entgegenschlägt, lässt sie sich jedoch nicht unterkriegen. Ihr wird oft vorgeworfen, streitsüchtig und arrogant zu sein und eine nervige Stimme zu haben. Dass sie häufig ihre Partner wechselt, wird ihr ebenfalls zur Last gelegt. Ihren „Hatern“ widmet sie den Song „Shake it off“ (zu Deutsch: Schüttel es weg), in welchem sie besingt, dass man sich von Hass nicht beeinflussen lassen darf. Bis heute ist das Lied einer ihrer erfolgreichsten Hits.

Mit der Zeit wurden ihre Songs poppiger, schlagkräftiger. Ihr Aussehen verändert sich mit der Musik. Die Cowboystiefel tauschte sie gegen High Heels, verspielte Kleider gegen hautenge glitzernde Bodysuits ein. Das damals süße Mädchen ist heute eine starke Frau. Dass sie sich wehren kann, zeigt sie auch damit, dass sie zwei bereits erschienene Alben erneut aufgenommen hat. Der Grund: Die Rechte an ihren Songs, die sie zwischen 2006 und 2018 veröffentlicht, gehören dem Label Big Machine Records. Diese versucht sie sich nun zurückzuholen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Lesen Sie dazu auch