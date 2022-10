Louis Hofmann wurde vom Filmsohn zum Spieler der erwachseneren Rollen

Synchronstimme des kleinen Raben Socke, "Dark"-Star und Passfälscher: Ein reines Nachwuchstalent ist der junge Schauspielstar Louis Hofmann längst nicht mehr.

Louis Hofmann ist seit Donnerstag im Kinofilm "Der Passfälscher" zu sehen. Darin spielt er den jungen Juden Cioma Schönhaus, der sich von den Nazis nicht einschüchtern lässt. Dessen Talent - das perfekte Fälschen von Pässen – hilft vielen Menschen bei der Flucht, bringt ihn selbst jedoch in Gefahr.

Es ist nicht die erste Hauptrolle für den Star der international erfolgreichen Netflix-Mystery-Serie "Dark". Und das, obwohl der heute 25-Jährige nie eine Schauspielschule besucht hat. 1997 in Bergisch Gladbach geboren, wächst er in Köln auf. Mit zehn Jahren sammelt er TV-Erfahrung in der WDR-Verbrauchersendung "Servicezeit Familie", bleibt dort zwei Jahre und testet etwa Freizeitparks auf Kindertauglichkeit. Nach dem Abitur 2015 zieht er nach Berlin.

Mit zehn testet Louis Hofmann Freizeitparks im Fernsehen, dann spielt er oft den Sohn

Seine Filmkarriere beginnt mit der Sohn-Rolle: Im TV-Drama "Der verlorene Vater" spielt er mit 13 Jahren an der Seite von Edgar Selge, im TV-Thriller "Tod in Istanbul" an der von Heino Ferch. Zudem beglückte er die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Anwaltsserie "Danni Lowinski" mit einem ausgestreckten Mittelfinger und einem "Fuck You" im Gerichtssaal.

Seitdem spielte er nicht nur im Fernsehen, wie in der Tragikomödie "Der fast perfekte Mann": 2011 war er Tom Sawyer im gleichnamigen Kinofilm und wird mit dem Sonderpreis des New Faces Awards der Bunten geehrt. 2011 tritt er auch in der Fortsetzung auf.

Rollen rebellischer Jugendlicher bringen ihm weitere Preise ein: 2014 zum Beispiel den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie Bester Nachwuchsdarsteller für seine Rolle des rebellischen Wolfgangs in "Freistatt". "Der erste Schritt in eine etwas erwachsenere Rolle", sagte er auf dem roten Teppich bei der "Goldenen Kamera" 2018, wo er den Preis als bester Nachwuchsdarsteller bekam. Auch den Deutschen Filmpreis und den Deutschen Schauspielpreis kann er sein Eigen nennen.

Lesen Sie dazu auch

Der große Durchbruch kam mit der Rolle des depressiven, traumatisierten Zeitreisenden Jonas in „Dark“. Dunkel sind auch viele andere Rollen, in die Hofmann schlüpft: Ein Teenager, der seine Mitschülerin mit freizügigen Fotos erpresst, ein junger Wehrmachtssoldat, der Minen entschärfen muss, oder ein schwuler Teenager, der sich verliebt. Viele dieser Rollen hätten etwas gemeinsam, erklärt der Schauspieler 2018 der Berliner Morgenpost: „Sie tragen etwas Sensibles in sich. Denn das bin ich auch.“

Louis Hofmann ist aktuell als "Der Passfälscher" und in weiteren Rollen zu sehen

Beeindruckend. Und Hofmann? Spielt einfach weiter: in der dänisch-deutschen, oscarnominierten Koproduktion "Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit" und in der Bestsellerverfilmung "Die Mitte der Welt" (beide 2016).

Im Herbst/Winter dieses Jahres ist er ebenfalls in der schwarzen Komödie "Seneca - über die Geburt von Erdbeben" zu sehen. Für die Netflix-Miniserie "All the Light We Cannot See" stand Hofmann mit internationalen Stars wie Hugh Laurie und Mark Ruffalo vor der Kamera.

Von Serien hat der 25-Jährige nach drei Staffeln Dark erst mal genug. Er wolle sich wieder auf Filme konzentrieren, sagte er der dpa. „Ich will das gar nicht werten. Aber ich hatte die Erfahrung und schaue deshalb mittlerweile sehr, sehr viel genauer hin, wenn ich ein Serienangebot bekomme. Meistens ist es leider egal, wie gut es ist“, sagte Hofmann. „Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, noch einmal drei Jahre oder länger in einer Geschichte zu sein.“

Übrigens: Die ikonische gelbe Regenjacke, die er in seiner Rolle als Jonas Kahnwald in "Dark" trug, hat Louis Hofmann 2020 bei der Spendenaktion "Los für Lesbos" versteigert.