Hofer Filmtage - Publikums-Kurzfilmpreis verliehen

Der diesjährige Publikums-Kurzfilmpreis der Stadt Hof geht an «NO MORE POOL TIME» von Jonas Baumann. Dotiert ist der Preis mit 2.500 Euro, wie das Team der Hofer Filmtage mitteilte. Er wurde am Samstag vergeben - dem kürzesten Tag des Jahres.

Baumann wurde 1991 in Marxheim (Landkreis Donau-Ries) geboren und studierte unter anderem Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg. Der nun preisgekrönte Film ist sein Abschlussfilm.

Wie der Name schon verrät, wurde der Film von den Zuschauern selbst gewählt. Der Preis wird unter anderem neben dem Filmpreis und dem Jury-Kurzfilmpreis vergeben. Die Hofer Filmtage gehören zu den wichtigsten Filmfestivals in Deutschland.