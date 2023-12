"Agamemnon" am Residenztheater: Mörder im Dauerlauf

Ulrich Rasche inszeniert – wieder einmal – mit hohem technischem Aufwand "Agamemnon" am Residenztheater. Die Aufführung entwickelt einen überwältigenden Sog und bleibt doch unterkühlt.

Nur ein einziges Mal kommt es zu menschlicher Nähe: als Agamemnon nach dem Sieg über Troja zurückkehrt und Gemahlin Klytemnästra nach zehn Jahren Abwesenheit wieder begegnet. Ihre Körper umkreisen sich, schieben sich aufeinander zu, mal ist der eine, dann der andere vorn, bis sie kurz parallel laufen. Denn auch hier gibt es keine Atempause in Ulrich Rasches Inszenierung der Aischylos-Tragödie. Alle Personen sind in permanenter Bewegung, höchst artifiziell choreographiert, denn sie müssen sich auf der Drehbühne vorwärts kämpfen.

Ulrich Rasches "Räuber"-Aufführung vor sieben Jahren war sensationell

Rasche-Masche könnte man salopp sagen, ist doch diese spezielle, immer wieder atemberaubende Ästhetik jedem Theatergänger seit seiner sensationellen Aufführung der „Räuber“ vor sieben Jahren noch lebhaft im Gedächtnis. Auch beim ersten Teil der „Orestie“ in Walter Jens' sprachlich eleganter, luzider Übersetzung, ist der technische Aufwand enorm: Auf der rotierenden Drehbühne sitzen vier Musiker an riesigen Marimbas und forcieren den dramatischen Flow mit einer Fülle von Sounds zwischen harten Drums bis hin zu zartem Glockengeläut (Komposition: Nico von Wersch). Auch sie auf einer beeindruckenden Konstruktion, die sich gegenläufig dreht, hebt und senkt.

Auch die Musiker befinden sich in "Agamemnon" auf der permanent rotierenden Drehbühne. Foto: Birgit Hupfeld

135 Minuten lang hält Ulrich Rasches Inszenierung mühelos die Spannung, denn sie ist bis ins Detail perfekt ausgearbeitet. Eine Zeitspanne ohne äußere und innere Pause für das Publikum – und durch ihre Monotonie entsprechend anstrengend: Düsternis auf der magisch ausgeleuchteten Bühne, die unter Schwaden von Trockeneisnebel die Figuren oftmals nur noch schemenhaft wahrnehmen lässt, ja zu Beginn die Darsteller des Chors zu anonymen Schatten macht, welche vor flirrendem Blau mühsam voranschreiten. Der Lichteinsatz ist genial, denn auch hier wird mit großen Effekten gearbeitet, etwa dem hereinbrechendem Symbol-Rot beim Mord an Agamemnon und seiner Kriegsbeute Kassandra (Licht: Gerrit Jurda).

Die Mörder schildern in "Agamemnon" am Residenztheater minutiös ihre Tat

Die Problematik dieses Stücks liegt im Einsatz des Chors – gefühlt trägt dieser mehr als siebzig Prozent des Textes. Als Stimme des Volks erzählt er vom Fluch des Geschlechts der Atriden, das von Generation zu Generation Unrecht und Mord weitergibt, Rache übt und sinnlose Kriege führt. Klytemnästras und ihres Liebhabers Ägisths grausame Tat – sie locken Heimkehrer Agamemnon mit seiner Geliebten ins Bad, werfen ein Netz über sie und metzeln das Paar brutal nieder – motiviert sich aus dessen Opferung der Tochter Iphigenie. Ägisths Vater wiederum waren einst die eigenen Kinder zerstückelt zum Mahl vorgesetzt worden. Natürlich werden Gräueltaten im antiken Theater nur über Botenberichte bzw. Mauerschau vermittelt, doch gegen Ende des Dramas schildern die Mörder minutiös die monströse Tat – schonungslos und nackt, dabei (nicht wirklich passend) an Lucas Cranachs Adam und Eva erinnernd. Doch besonders Pia Händler als Klytemnästra ist überwältigend in ihrer Aura von Coolness, Lukas Rüppel nur ihr schwacher Handlanger, Thomas Lettow als Agamemnon ein fieser Mannskerl.

Beeindruckend als Klytemnästra: Pia Händler Foto: Patroklos Skafidas

Der eigentliche Hauptakteur ist der Chor. In überwältigender Präzision sprechen die acht Mitglieder nicht nur überlaut, sondern synchron und verständlich, was ungeheuer schwer ist; sie sind einer abgezirkelten Choreographie unterworfen, die Höchstleistungen an Körperbeherrschung erfordert, da sie innere Bewegung in äußere umsetzt. In düsteres Schwarz gekleidet, müssen die Einzelnen im Dauer-Loop zwischen verschiedenst rhythmisierten Gangarten variieren. Manchmal formieren sie sich auch zu einem einzigen Körper im Stile Rodin'scher Skulpturen. Wie kunstvoll konstruiert diese Bewegungsabläufe sind, demonstrieren große Spiegel über der Bühne, welche diese aus anderen Perspektiven zeigen. Der gestalterische Wille der Regie obsiegt – und macht den Abend zu einer zwar optisch soghaften, doch emotional unterkühlten Kunstübung.

