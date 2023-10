Premiere

Aktuell, eindrucksvoll, klischeefrei: Das Musical "Die Wüstenblume" in München

Plus Das Musical "Die Wüstenblume" feiert Premiere im Deutschen Theater München. Dabei gelingt dem Regisseur Gil Mehmert, das schwere Thema Genitalverstümmelung mit dem musikalischen Entertainment zu verbinden.

Von Barbara Reitter

Eine kleine Maschine landet in der somalischen Wüste. Das Supermodel Waris Dirie steigt aus und zieht ihre roten Highheels aus. Weg ist der Glamour-Effekt. Einheimische strömen in wallenden Gewändern zur Begrüßung heran, staunen, jubeln, tanzen. Das Filmteam ist sauer, es wartet für seine Dokumentation auf die Mutter des Stars aus London. Der Clash of Cultures ist mit allen Sinnen spürbar. Da fallen typische Sprüche aus der rassistischen und sexistischen Ecke. Mit dieser Rückblende beginnt das Musical „Wüstenblume“, das in drei spannungsgeladenen Stunden das Leben von Waris Dirie skizziert. Eine emotionale Aufführung, die nach der Premiere am Deutschen Theater München mit Stehapplaus gefeiert wurde.

Wohl jeder Besucher mag sich im Vorfeld gefragt haben, wie das zusammengeht: musikalisches Entertainment zum verstörenden Thema Genitalverstümmelung. Doch Gil Mehmert entwickelte aus dem Bestseller der Betroffenen, der in den 90ern erschien und verfilmt wurde, eine starke Szenenfolge mit den entscheidenden Stationen des somalischen Nomadenmädchens, das mit dreizehn Jahren vor der Zwangsverheiratung mit einem Greis flieht, nach gefährlichen Situationen in London landet, dort als illegaler Underdog ausgebeutet und gedemütigt wird, bis ihr der Durchbruch zum Supermodel gelingt.

