Das Wunder Lohengrin, das Wunder Klaus Florian Vogt

Plus In musikalischer Hinsicht gerät Richard Wagners romantische Oper an der Bayerischen Staatsoper fulminant. Die Regie aber bleibt in prätentiösen Ideen stecken.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Wir sind am Tatort. Hier, in diesem Tümpel auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper, soll Elsa ihren kleinen Bruder Gottfried ersäuft haben. Traurig-triefend finden sich noch ein Kinderleibchen und Kinderhöschen. Für das brabantische Volk und für die Kostümbildnerin steht im Grunde schon fest, dass Elsa die Mörderin ist. In schwarzer Kluft, in schwarzen Gummistiefeln ist sie ein hin- und hergezerrtes schwarzes Schaf; mag sie von der – wankelmütigen – Gesellschaft in hellen Pullis und Jeans momentan auch als „licht und rein“ besungen werden.

