Augsburg

19:30 Uhr

Kabarett der Puppenkiste: Der kleine große Zauber aus der Kiste

Plus Mit einem Best-of ihres Kabaretts gelingt der Augsburger Puppenkiste ein zauberhaftes Stück Tradition: Zirkus trifft Rock ’n’ Roll, Politik auf Urmel.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Es ist der letzte Tag des Jahres 2022, für viele ein Jahr der Krisen, Pleiten, ernsten Sorgen. Aber da trifft wenigstens noch eine gute Nachricht auf Erden ein: Die Gerüchte sind wahr ... Elvis lebt! Tatsache. Und seine Wiederauferstehung feiert der hüftflexible Halbgott ausgerechnet in Augsburg. In der Puppenkiste. Denn hier gibt ein frisch geschnitzter Mini-Elvis an Silvester sein erstes Konzert: Lederjacke, schwarz-weißes Knacki-Shirt, dolle Tolle, alles sitzt und schon wackelt die Bühne zum „Jailhouse Rock“. Auch Elvis’ Band von Häftlingsbrüdern mit Gitarre geht tief in die Knie. Was für eine Show. Da jubelt das Publikum fast wie anno Elvis Presley Original – Bravo-Rufe, glückselige Gluckser im ganzen Saal. Denn die Puppenkiste eröffnet mit diesem Elvis ihr neues Kabarett. Das Format erlebt damit wieder seine traditionelle Silvester-Premiere, nach Pandemie-Pausen und Verschiebungen. Und dieser Abend ist zudem der Auftakt für das Jubiläumsjahr 2023: 75 Jahre Puppenkiste. Die Kabarett-Revue geht dem großen kleinen Zauber aus der Kiste nun auf den Grund.

