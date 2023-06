Premiere

Ein Befreiungsschlag an den Kammerspielen

Joachim Meyerhoff glänzt an den Münchner Kammerspielen in "Die Vaterlosen" als Platonow, rechts Wiebke Puls.

Plus Die Regisseurin Jette Steckel bringt Tschechows "Die Vaterlosen" in München auf die Bühne und stellt damit auch die Generationenfrage: aberwitzig und bejubelt!

Von Richard Mayr

Im Fußball würde man von einem Befreiungsschlag sprechen. Das Publikum nach vier Stunden Theater satt hellauf begeistert. Und wer saß da alles auf den Plätzen, um diese Premiere in den Münchner Kammerspielen zu sehen. Tatort-Kommissar Axel Milberg, die Intendanten-Legende Claus Peymann, Augsburgs ehemalige Theater-Intendantin Juliane Votteler, um nur ein paar Namen zu nennen. Das Interesse an der Inszenierung von Tschechows "Die Vaterlosen" an den Münchner Kammerspielen war groß, die Begeisterung hinterher größer.

Wären alle Abende an den Kammerspielen wie dieser gelungen, müsste sich Intendantin Barbara Mundel vor dem Münchner Stadtrat nicht rechtfertigen für zu geringe Einnahmen wegen mangelnder Auslastung. Nun also stand ein Klassiker im Spielplan – Anton Tschechow mit seinem ersten Drama "Die Vaterlosen", auch als "Platonow" bekannt. Regisseurin Jette Steckel inszenierte erstmals in München, ebenfalls gab dort der Schauspieler Joachim Meyerhoff sein Debüt, der seit 2019 ja eigentlich in der Schaubühne Berlin zu sehen ist. Und hinterher ist klar: eine perfekte Mischung das alles.

