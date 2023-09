Premiere

"Linda" im Staatstheater Augsburg: Kinder, Karriere und sexy aussehen

Plus Zum Spielzeitauftakt bringt das Staatstheater Augsburg das Erfolgsstück "Linda" auf die Bühne: eine bitterböse Komödie um das Frausein nach 50.

Von Richard Mayr

Man kann dieser Dramatikerin nur dankbar sein. Mit "Linda" hat die Britin Penelope Skinner eine Frau nach dem 50. Lebensjahr als Hauptperson auf die Bühne gebracht. Natürlich verweist sie da auf jede Menge gesellschaftliche Missstände, etwa wie unmöglich es ist, eine erfolgreiche Frau zu sein. Denn zum einen gehören Familien und Kinder fest dazu, zum anderen aber auch eine berufliche Karriere. Wer beides zusammenbringen will, versucht sich an der Quadratur des Lebenskreises. Skinner hat 2015 dieses Thema aufgegriffen, aber völlig auf die Sprache der Geschlechtergerechtigkeit verzichtet. Das lässt dieses wunderbare Stück zum abgründigen Vergnügen werden: hier Komödie, dort bitterböse.

Alles hängt und kreist um Linda, diese Karrierefrau wie aus dem Bilderbuch mit dem Selbstbewusstsein eines Macho-Managers und dem Sex-Appeal eines Modells. Sie ist Senior-Brand-Manager einer Firma, die Frauenkosmetik herstellt, sie hat Preise gewonnen, sie ist 55 Jahre, verheiratet, hat zwei Töchter und sagt voller Stolz über sich, dass sie immer noch in die Kleider passt, die sie in den 90er Jahren gekauft hat. Im Augenblick will Linda ihre Erfolgskampagne "True Beauty", die laut Linda die Welt verändert hat, nämlich Mädchen für Mädchen, krönen: Jetzt will sie die Frauen über 50 in den Unternehmens-, sprich Werbefokus rücken, die unsichtbaren Frauen, wie sie sagt.

