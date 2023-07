Premiere

"Julius Caesar" in Oberammergau: Das bekommen Zuschauer geboten

Marc Anton (Cengiz Görür) wendet sich am Sarg von Julius Caesar (Andreas Richter) an die die "Freunde, Mitbürger, Römer".

Plus Christian Stückl inszeniert „Julis Caesar“ im Oberammergauer Passionstheater. Dabei arbeitet er raffiniert mit Bildzitaten, die Assoziationen wecken.

Im ersten Bild stehen sich zwei Gruppen von Demonstranten feindlich gegenüber: auf der einen Seite die Kämpfer gegen Armut und Hunger, angeführt von Cassius, einem römischen Che Gueavara. Auf der anderen Seite eine willfährige Masse mit roten Basecaps, Sprechchören und Plakaten mit dem Konterfei Julius Caesars, die an den Sturm aufs Kapitol in Washington erinnern. Am Ende hat sich die Situation umgekehrt: die schlecht bewaffneten aufständischen Verschwörer sehen sich einer hochgerüsteten Armee gegenüber. Der Rest ist nicht Schweigen, sondern ein Schlachtfeld voller Leichen.

Christian Stückls "Julius Caesar" in Oberammergau passt genau in diese Zeit

Mit Shakespeares selten aufgeführter Tragödie „Julius Caesar“ eröffnete Christian Stückl ein Jahr nach der letzten Passion den diesjährigen Theatersommer in Oberammergau. Eine stimmige Wahl, passgenau für unsere Zeit, denn Kriege und Krisen bedrohen die Demokratie ebenso wie selbst ernannte Tyrannen in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent. Stückl dockt mit der Aktualität seiner sprachlich modernisierten Neufassung jedoch nicht an einen bestimmten Staat an. Stattdessen arbeitet er überzeugend mit effektvollen Bild-Zitaten, welche eine Fülle an klugem Assoziationsmaterial liefern. Markus Zwinks symphonische Filmmusik untermalt das Geschehen, das der Chor mit punktuell gesetzten, grandiosen Angstschreien und gesungenen Seufzern unterstreicht.

