"Meister und Margarita" in Augsburg: Ein Hochamt des Ensemble-Spiels

Plus Der Roman gehört zur Weltliteratur. Regisseur Armin Petras richtet den Fokus auf die Liebesgeschichte in Bulgakows "Meister und Margarita". Aber reicht das aus?

Von Richard Mayr

Der Teufel im Moskau der 1930er-Jahre, dazu eine Liebesgeschichte wie die von Faust und Margarete, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Schwarze Magie trifft auf den Kommunismus. Der Roman "Meister und Margarita" gehört zur Weltliteratur, obwohl der Autor Michail Bulgakow selbst die Veröffentlichung nicht mehr erlebte. Er starb 1940, zermürbt auch durch das Schreibverbot in Stalins Diktatur. Sein Roman erschien 1966/67, als die Ereignisse, die er aufspießte, schon wieder Geschichte waren. Trotzdem war dieses Buch immer noch aktuell.

Immer wieder wird der Roman fürs Theater inszeniert. In Augsburg haben Regisseur Armin Petras und Dramaturgin Sabeth Braun einen Weg durch den Roman gefunden, haben ein klein wenig Goethe dazugemengt, um die Parallelen und auch Unterschiede herauszuarbeiten. Die Zeitgeschichte des Romans blendeten sie weitgehend aus, das Moskau der 1930er diente als Lokalkolorit, blitzte in dem irren Reigen an Kostümen (Philipp Basener) und dem vielgestaltigen Bühnenwürfel (Kathrin Frosch) auf. Die Teile des Romans, die das menschenverachtende stalinistische System beschrieben, fielen den Kürzungen zum Opfer.

