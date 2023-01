Nach diesem Premieren-Abend wirkt Gerhard Polt so glücklich wie nie

Plus Gerhard Polt und die Well-Brüder kehren an die Münchner Kammerspiele zurück: "A scheene Leich" erzählt von Dingen, über die sich nicht reden, sondern nur noch lachen lässt.

Sterben kann recht lustig sein. Vor allem, wenn es Gerhard Polt begleitet. Wobei … Darf man überhaupt darüber lachen, wenn einer wie er, die Instanz der bayerischen, ja der deutschen Kabarett-Szene, über die längst zum Normalfall gewordenen, mitunter skandalösen Umstände räsoniert, die ein Mensch und seine Angehörigen nach dem Tod über sich ergehen lassen sollen?