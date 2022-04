Festspielhaus Füssen

18:08 Uhr

Premiere von "Passion 21": Die ewige Geschichte als News-Show

Plus In Füssen wird mit Projektionen, dramatischer Musik und Bühnennebel vom Sterben und Auferstehen Jesu erzählt. Die Inszenierung siedelt die Erzählung im alten Jerusalem und in der Gegenwart an.

Von Markus Röck

Mitfühlen, miterleben ist angesagt: Vom ersten Ton an packt die „Passion 21“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen den Besucher bei seinen Emotionen und zieht ihn in die Handlung hinein. Dramatische Klänge umhüllen ihn, Bühnennebel wabert über die schwarzen Bretter, Projektionen ersetzen das Bühnenbild und machen den Zuschauerraum zum Teil des Geschehens, Schauspieler wenden sich ans Publikum. Und wenn Magdalena (Anna Hofbauer) das Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt, die am Ende den Sohn des Besitzers erschlagen, wirkt es so unmittelbar, als berichtete sie vom im Ukraine-Krieg getöteten Radfahrer von Butscha, dessen Bild gerade um die Welt geht und für Entsetzen sorgt.

