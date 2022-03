"Peter Grimes" in München: Die Macht der vielen gegen den einen

In Benjamin Brittens Oper "Peter Grimes" ist die Titelfigur ein Außenseiter. Zu Recht oder doch nicht? Stefan Herheims Staatsopern-Inszenierung will sich da nicht eindeutig festlegen.

Dass eine Opernpremiere heutigentags nicht einfach so abläuft wie noch vor zwei, drei Jahren, ist keine Überraschung mehr. Und so war man auch nicht wirklich perplex, als noch vor dem ersten Ton aus dem Orchestergraben am Münchner Nationaltheater der Betriebsdirektor des Hauses hervortrat und verkündete, dass das komplette Regieteam an diesem Premierenabend nicht anwesend sein könne: Stefan Herheim, szenisch verantwortlich für den neuen „Peter Grimes“, sei positiv getestet, mit ihm die engsten Mitarbeiter in Quarantäne.

Dass hernach dann ebenfalls nicht die Musik einsetzte, sondern nun der Intendant der Bayerischen Staatsoper an die Rampe trat, ist auch in Pandemie-Zeiten keine Alltäglichkeit. Serge Dorny wies darauf hin, dass Benjamin Britten seinen „Peter Grimes“ während des Zweiten Weltkriegs komponiert habe. Jetzt, so der Intendant, herrsche wieder Krieg in Europa. Die Aufführung sei deshalb „den Menschen in der Ukraine“ gewidmet – woraufhin das Staatsorchester einsetzte, allerdings nicht mit Britten: Beethovens Hymne aus dem Schlusssatz seiner IX. Sinfonie erklang, den „Alle Menschen werden Brüder“-Text dazu wird gewiss jeder der im Saal Anwesenden (nach kurzem Zögern im Stehen) für sich selbst ergänzt haben.

Die Oper passt in die damalige – und heutige Zeit

„Peter Grimes“, 1945 nur wenige Wochen nach Ende des Krieges in Europa uraufgeführt, ist auf der Handlungsebene freilich kein Kriegsstück. Und doch passt die Oper in die damalige wie in die heutige Zeit, geht es doch um Gewalt und ihre Entstehung, um die Macht der vielen gegen den einen anderen, um Wehrhaftigkeit, die am Ende doch ohne Chance bleibt. Peter Grimes ist der Fischer, den die Dorfgemeinschaft, in der er lebt, für schuldig am Tod seines Lehrjungen hält, warum, weiß sie selbst nicht so recht … – schuldhaft umso mehr, als auch der neue Lehrbub des Fischers schon bald Gewaltspuren am Körper trägt. Und so beginnt die sich selbst mit Gerüchten hochpeitschende Menge, den einsam auf der Klippe lebenden Grimes zu jagen.

Stefan Herheim, der zum ersten Mal an der Bayerischen Staatsoper inszenierte, hat Brittens bekannteste Oper im Küstenmilieu belassen. Ein stilisiertes, auf dem Kopf stehendes Fischerboot (Bühne: Silke Bauer) bildet ein variables Dach, das je nach Szene einen Gemeindesaal abgibt oder ein Kirchenschiff, ein Wirtshaus oder die Hütte von Grimes. Immer ist dahinter das Meer zu sehen oder zu ahnen, jenes für die Handlung so wichtige unergründliche Spiegelelement.

Charakteristisch für Herheims Regiehandschrift ist, dass sie offen ist für Vieldeutigkeit, dass sie, ohne schwammig zu werden, unterschiedliche Perspektiven anbietet, unter denen das scheinbar Eindeutige zur Möglichkeit wird. Darin trifft sich der Regisseur mit dem Komponisten, auch Britten verzichtet in „Peter Grimes“ häufig auf einfache Zuschreibungen. Bei Herheim ist Grimes denn auch kein homosexueller Außenseiter unter der Kappe des Fischermanns, wie mit Hinweis auf Brittens eigene Orientierung immer wieder vermutet wird.

Lesen Sie dazu auch

Und doch negiert Herheims Regie diese Möglichkeit nicht völlig; das zeigt etwa der zweite Akt, wenn zu den Worten des Pfarrers aus der Kirche sich die Lehrerin Ellen, die auf eine Verbindung mit Grimes hofft, ihre zunehmend eintrübenden Gedanken über das Gebaren des Fischers macht. Bei Herheim scheint auch auf, dass Grimes in dem Jungen sich selbst sieht als jungen Menschen, der durch erfahrene Gewalt zu dem Außenseiter wurde, der er ist. Die Übermacht der Dörfler weiß davon nichts; in ihrer Verblendung will sie nur eines, des Fischers habhaft werden, und so schreit sie suchend und mit stierem Blick „Peter Grimes!?!“

Das Dirigat fällt einseitig aus

Edward Gardner als Gastdirigent lässt an dieser Stelle den hervorragenden Staatsopernchor berechtigterweise hysterisch sich verausgaben. Aber auch im sonstigen Verlauf insistiert er auf wuchtigen Orchesterballungen und scharfkantigem Klang. Das ist dann doch zu eindimensional für eine Oper, in welche der Komponist neben grobem Ausagieren auch sanftes Empfinden gesetzt hat – jene sehr wohl vorhandene andere Seite von Grimes’ Charakter, musikalisch gespiegelt nicht zuletzt in den lyrischen Naturklängen der Interludes (Zwischenspiele). Unter Gardners Leitung ist das leider zu selten zu hören.

Und hinten das Meer: Szene aus "Peter Grimes" an der Bayerischen Staatsoper. Foto: Wilfried Hösl

Das von Britten hoch differenziert behandelte Parlando des Englischen ist bis in die kleineren Nebenrollen hinein vom Ensemble ausgezeichnet realisiert. Wo sich der Sprechgesang zu ariosen Bögen aufschwingt, merkt man bei Stuart Skelton in der Titelrolle, dass sein Peter Grimes eher dem Typus des Kraftkerls entspricht – dem manch hoch gelegenes Melisma zu schaffen macht. Was die Rollengestaltung betrifft, hat denn Rachel Willis-Sørensen als Ellen Orford ein wenig die Nase vorn – faszinierend nicht nur die Präsenz der Sopranistin in den tieferen Lagen, sondern auch der mit vokalen Mitteln eindrucksvoll gestaltete Abschied von einer Lebensutopie.