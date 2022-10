Premiere

vor 52 Min.

Theater in Memminigen: Schriller Shakespeare-Spaß zum Spielzeitauftakt

Landestheater Schwaben, LTS, Produktion William ShaKespeare, "Wie es euch gefällt", Inszenierung Johanna Schall. Im Bild (von links): Tom C. Büning, Almut Kohnle, Sebastian Egger

Plus Das Landestheater Schwaben startet unter neuer Leitung und mit neuem Ensemble in die Saison. Wie das bei „Wie es euch gefällt“ gelingt.

Von Brigitte Hefele-Beitlich Artikel anhören Shape

Knisternde Spannung lag über dieser Spielzeiteröffnung im nicht ganz voll besetzten Großen Haus des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Stand doch auf der Bühne ein (fast) komplett neues Ensemble. Neu besetzt ist auch die Theaterspitze mit dem Intendanten-Duo Christine Hofer und Alexander May, das auf Kathrin Mädler folgt, die einem Ruf ans Theater Oberhausen gefolgt ist – und die mit ihrem gesellschaftspolitischen Theater die Erwartungen an die Landesbühne ordentlich nach oben geschraubt hat.

