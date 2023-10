Premiere

Ulms neue Ballettchefin setzt ein feministisches Zeichen

Plus Annett Göhre präsentiert im Theater Ulm ihre Choreografie "Marie! Romy! Petra!" – eine getanzte Erzählung von drei mutigen Frauen.

Drei Boxen auf der Bühne, drei Annäherungen an drei Frauen aus Wissenschaft, Kultur und Politik, die sich ohne Rückhalt in ihr Leben stürzten bis zur Selbstaufgabe und Selbstzerstörung: Ulms neue Ballettchefin Annett Göhre zeigt als ihre erste Produktion im Großen Haus die überarbeitete Choreografie des Ballettabends "Marie! Romy! Petra!", der ihre Derniere in Zwickau gewesen war – eine eigene Handschrift, die sich deutlich von der ihrer Vorgänger in Ulm unterscheidet.

Marie Curie, Romy Schneider, Petra Kelly: Annett Göhres systematischer Ballettabend beginnt bei jeder der drei Frauen, an die sich die Choreografie tänzerisch annähert, mit Zeit-Bildern, die dem Publikum wichtige Ereignisse jener Lebenszeiten nahebringen: eine Epoche der Erfindungen und der ersten Frauenrechtlerinnen bei Marie Curie, Kriegsende, Wirtschaftswunder und Kalter Krieg bei Romy Schneider, Woodstock, Vietnam und Demos bei Petra Kelly.

