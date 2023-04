Verweile doch, das Gute liegt hier im Detail

Plus Die Salzburger Osterfestspiele greifen bei ihrer Neuausrichtung auf Bewährtes zurück, auf Wagner und eine sechs Jahre alte Münchner Inszenierung. Und doch hat dieser "Tannhäuser" aufregend Neues zu bieten.

"Kinder, schafft Neues!" Nikolaus Bachler, der neue Intendant der Osterfestspiele in Salzburg, hat sich Richard Wagners Imperativ offensichtlich zum Leitspruch erkoren. Nach zehn Jahren Christian Thielemann mit seiner Staatskapelle Dresden kommen nun erst mal jedes Jahr ein neuer Dirigent und ein neues Orchester an die Salzach. Wobei Bachler das Neue durchaus auch mit Altem zu schaffen glaubt: Eine Wagner-Oper mit "Tannhäuser" auch 2023, nachdem letztes Jahr sich Thielemann mit "Lohengrin" verabschiedet hat, wie überhaupt die Ära Thielemann stark durch Wagner gekennzeichnet war. Jetzt also "Tannhäuser", und damit nicht genug des Alt-Neuen. Denn die diesjährige Festspieloper ist die wiederbelebte Inszenierung einer Regiearbeit, die Romeo Castellucci vor sechs Jahren an der Bayerischen Staatsoper aus der Taufe hob; der Intendant in München hieß damals Nikolaus Bachler.

Castellucci ist der Ästhetizist unter den Szenografen, Aktualisieren nach Tagesthemen-Lage nicht seine Sache. Der Regisseur, der auch die Gestaltung von Bühnenbild, Kostümen, Licht in seiner Person vereint, zielt mit szenischen Bildern von hohem Schauwert auf das Zeitenthoben-Allgemeingültige, was sich hinter oft rätselhaften Symbolen jedoch nicht immer leicht erschließt. In der Salzburger "Tannhäuser"-Neuauflage, die Castellucci offensichtlich hie und da überarbeitet hat, ist der Beginn der Venusberg-Szene – man spielt im Wesentlichen Wagners letztgültige Wiener Fassung – jedoch leicht zu dechiffrieren. Die mythologisch-amazonenhaften, mit Pfeil und Bogen bewehrten jungen Frauengestalten zielen mit ihren Geschossen in ein übergroßes Auge – der männliche Blick! –, und das kann bei einem solchen Hagel von Amors Pfeilen wie hier für den Getroffenen durchaus ins Auge gehen, den Blick verdunkeln, zu Überdruss führen, siehe Tannhäuser.

Das ist Richard Wagner 1 / 12 Zurück Vorwärts Wilhelm Richard Wagner wurde am 22. Mai 1813 in Leipzig geboren und starb am 13. Februar 1883 mit 69 Jahren im italienischen Venedig.

Er war ein bedeutender deutscher Komponist, Dramatiker und Theaterregisseur.

Mit Opern wie „Der Fliegende Holländer” (1843), "Lohengrin" (1850) „Die Meistersinger” (1868), dem vierteiligen Zyklus „Der Ring des Nibelungen” (1876) und „Parsifal” (1882) wurde er bekannt.

Er entwarf das Festspielhaus in Bayreuth und initiierte die dortigen Festspiele.

Sein Geburtstag jährte sich 2013 zum 200. Mal.

Richard Wagner war dafür bekannt, dass er seine Opern in historischen Kostümen schrieb.

Der Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ hat eine Aufführungsdauer von 16 Stunden.

Der "Ring", wie der Zyklus häufig abgekürzt wird, besteht aus vier Teilen: "Das Rheingold", "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung". Er wird häufig an vier Abenden nacheinander aufgeführt.

Die Uraufführung fand vom 13. bis zum 17. August 1876 in dem eigens für Wagners Werke erbauten Bayreuther Festspielhaus statt.

Wagners 24 Jahre jüngere zweite Ehefrau Cosima war uneheliche Tochter des Komponisten Franz Liszt.

Im Zeitraum von 2012 bis 2016 werden Richard Wagners Opern insgesamt 471 Mal in verschiedenen europäischen Städten aufgeführt.

Im Jubiläumsjahr 2013 führen unter anderem die Semperoper Dresden, die Oper Leipzig und die Staatsopern in Berlin, München und Stuttgart die Werke von Wagner auf.

Ein Fleischberg als Sinnbild der alles verschlingenden Venus

Eine augenfällige Findung ist auch der teigige Fleischberg, den Castellucci aus einer Art dehnbarem Riesenstrumpf, unter dem sich Körper winden, als Sinnbild der alles verschlingenden Venus geschaffen hat – dem sich der nach Welt-Bitternissen dürstende Tannhäuser aber dann doch zu entwinden vermag. Sinnfällig auch, wenn die Inszenierung im Innern der Wartburg, wo die Ritter zum Sängerwettstreit aufeinandertreffen, das untergründig rumorende Triebleben, das sich keiner der Anwesenden so recht einzugestehen traut mit Ausnahme Tannhäusers, immer stumm mitspielt in Gestalt jener Amazonen-Bacchantinnen, die in ihrer fleischfarbenen Kostümierung eine stete Referenz an den Venus-Berg darstellen. Der große Schwachpunkt von Castelluccis "Tannhäuser" ist aber nach wie vor der letzte Aufzug. Die sich zahlenmäßig potenzierende, an die Vergänglichkeit gemahnende Dauerschrift an der Wand nervt in ihrer Schulmeisterei, und die Vermischung der zu Staub gewordenen Überreste des tragischen Paares Tannhäuser/Elisabeth sind eschatologischer Kitsch. Da ist die Wiederaufnahme nicht weitergekommen gegenüber München.

Ein Fleischberg auf der Bühne ist Sinnbild für die alles verschlingende Venus, gesungen von Emma Bell. Im Hintergrund Jonas Kaufmann als Titelheld "Tannhäuser" bei den Osterfestpiele in Salzburg. Foto: Monika Rittershaus

Wiederbegegnungen gibt es in Salzburg auch in einigen Rollen. Wie schon in München ist Georg Zeppenfeld ein Landgraf, dem es an Fülle und rollengerechter Autorität nicht gebricht. Und auch in Salzburg nimmt sich Christian Gerhaher des Wolfram an – wer könnte es ihm gleichtun heutigentags? Gerhahers Rollenvermittlung allein mit den Möglichkeiten der Stimme ist unvergleichlich, sein „Blick ich umher in diesem edlen Kreise“ das vokale Glanzstück der Aufführung. Neu im Castellucci-"Tannhäuser" sind die Frauen. Marlis Petersen vermittelt mit ihrem schlanken, festgefügten, ausdrucksvariablen Sopran überzeugend, was ihr Kostüm – von hinten besehen ein klösterlich weißes Gewand, vorne jedoch einen nackten Frauenkörper darstellend – visuell offenbart: Dass die gläubige Christin sehr wohl eine Frau aus Fleisch und Blut ist. Als Venus war Elina Garanca krankheitsbedingt ausgefallen, an ihrer Stelle Emma Bell eingesprungen. Mit ihrem füllig-warmen Mezzo von erheblicher Verführungskraft, im höheren Register aber ein wenig zu Schärfe neigend.

Zum ersten Mal als Tannhäuser auf der Bühne: Jonas Kaufmann

Neu beim „Tannhäuser“ auch Jonas Kaufmann, der die Titelpartie überhaupt zum ersten Mal übernahm. Kaufmann ist kein Künstler, der diese auch psychologisch hoch anspruchsvolle Rolle über einen Leisten zu schlagen gewillt ist. Seelisches Wechselspiel differenziert und hintergründig zu gestalten, geht ihm mittlerweile nicht mehr überall leicht von den Stimmbändern. Sein Gespür für dramaturgisches Timing ist jedoch nach wie vor herausragend, und dort, wo heldisches Volumen gefragt ist wie am Kulminationspunkt der Rom-Erzählung, ist der Tenor mit seinem goldbronzenen Metall überwältigend.

Und noch ein Debütant, und was für einer: Andris Nelsons leitete "Tannhäuser" erstmalig in einer szenischen Aufführung. Der Leipziger Gewandhaus-Kapellmeister sieht sich mehr als Wagner-Epiker denn als Dramatiker, mehr interessiert am erzählenden Detail als am nervösen Vorwärtstreiben, mit der Folge, dass da immer wieder aus dem Graben, glänzend realisiert vom Gewandhausorchester, ein Wagner in kammermusikalischer Transparenz aufsteigt. Dabei scheut Nelsons die große Geste keineswegs, holt zu mächtigen Steigerungen gerade in den großen Chorstücken aus und hält trotz überwiegend langsamer Tempi den dramatischen Faden unter Spannung.

Es ist in erster Linie Nelsons und seinem Orchester (mitsamt Chor) zu danken, dass im Jahr eins nach Thielemann das Niveau der zentralen Festspiel-Produktion gehalten wurde (im Großen Festspielhaus nochmals am 5. und 9. April). Thielemann hat freilich auch mit Italienischem überzeugt. Da steht die Nagelprobe für die Salzburger Neuausrichtung im nächsten Jahr an, wenn kein Verdi, kein Puccini, nein, eine ausgesprochene Rarität auf den Spielplan kommt: Amilcare Ponchiellis „La Gioconda“, dargeboten von Antonio Pappano und dem Santa-Cecilia-Orchester aus Rom und den Festspiel-Zugpferden Kaufmann und Netrebko.