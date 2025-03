"Così fan tutte" am Staatstheater Augsburg: Mensch, bist du bloß eine Maschine?

Schon zu Mozarts Zeit, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, geisterte die Vorstellung vom Menschenwesen durch die Köpfe, das nach mechanischen Prinzipien funktioniert, der französische Philosoph La Mettrie hatte mit seinem Traktat „L’Homme-Machine“ den Debattentext dafür geliefert. Heutzutage ist die Vorstellung von der „Mensch-Maschine“ keineswegs von gestern, im Gegenteil, im Zeitalter KI-getrimmter Roboter und kühn ausgreifender Gentechnologie ist sie atemberaubend nahe gerückt. So nahe, dass die Maschine schon auf unsere Gefühle adäquat zu reagieren vermag. Wenig verwunderlich also, dass daraus sich die Gedankenbasis für eine „Così fan tutte“-Inszenierung spinnen lässt, dass Wolfgang Amadeus Mozarts Oper nach dem Libretto von Lorenzo Da Ponte sich, wie jetzt in der Neuinszenierung am Staatstheater Augsburg, in ein Menschenlabor versetzt sieht.

Die Regisseurin Nora Bussenius legt den Akzent ihrer Szenografie im Martinipark auf den alternierenden Titel zum „So machen’s alle“, der da lautet „Die Schule der Liebenden“. Ein solches Lerninstitut in seiner klinisch weißen Anmutung (Bühne/Kostüme: Christin Vahl) ist eben der Ort, an dem jungen Menschen die Erfahrung nahegebracht werden soll, dass Treue – und keineswegs nur die der Frauen – eine Illusion ist. Laborchef Don Alfonso wettet mit Ferrando und Guglielmo, dass deren Verlobte Fiordiligi und Dorabella fremden Verehrern erliegen werden und lässt zum Beweis die beiden Männer in Verkleidung ebendieses probieren, was tatsächlich dazu führt, dass in allen vieren neue Gefühle entflammen, ja sogar überkreuz. Dass das Quartett in Sachen Liebesgefühl anfangs wirklich infantile Vorstellungen hat, macht dessen Einkleidung deutlich: Sowohl Ferrando und Guglielmo wie auch Fiordiligi und Dorabella sind in die Kleinkindfarben Rosa und Himmelblau gehüllt. Später, bei der Überkreuz-Verführung, zeigen die Männer sich in platt prallen Mr.-Universum-Oberkörpern.

In dieser „Così“ kommt Despina eine tragende Rolle zu

Eine zentrale Rolle der Inszenierung kommt Despina zu, eigentlich Dienerin der verliebten Frauen. Bei Nora Bussenius ist Despina jedoch ein Kunstgeschöpf des in seinem Schul-Labor als eine Art Dr. Frankenstein agierenden Don Alfonso: ein weiblicher Maschinen-Mensch. Im silbernen Ganzkörper-Suit setzt sie noch während der Ouvertüre einen riesigen Hebel in Gang, voilà, das Spiel von Liebe und Enttäuschung kann beginnen. Vor allem aber ist diese Despina – Olena Sloia versinnbildlicht das Kunstwesen konsequent mit eckigen Bewegungen – selber lernfähig. Mit erheblicher Konsequenz, wie noch zu sehen sein wird.

Mit dieser Despina fließt in die Inszenierung auch ein gehöriges Quantum Komik ein – auf das sich auch die anderen Figuren gerne einlassen –, das zur eigentlichen Stoßrichtung von Mozarts Oper sich freilich gegenläufig verhält. Denn die aller Intrige zum Trotz tief humanen Herzenstöne des Stücks, die Seelenwahrheiten und Traurigkeiten, die Mozarts Musik offenlegt, sie finden sich im Szenischen nicht gespiegelt, dem vordergründig Scherzhaften wird der Vorzug gegeben vor kathartischer Betroffenheit.

Das „Sounddesign“ klingt wie ein Staubsauger von nebenan

Wie gut, dass mit Domonkos Héja ein Dirigent am Pult steht, der dieser tönenden – und mit einigem Recht behauptet: wesentlichen – Ebene von „Così fan tutte“ Kontur zu gaben vermag. Héja lässt die pochenden Herzen der Figuren, eingewoben in die Mittelstimmen des Orchestersatzes, hervortreten, ebenso wie all die bangenden, in Melodiekürzel gefassten musikalischen Gesten. Dass die Längen dieser Oper zu kurzen Weilen werden, ist maßgeblich das Verdienst Héjas, der die Korrelationen der Tempi vortrefflich zu disponieren, in den Akt-Finali immer noch ein Scheit aufs angefachte Turbulenzfeuer zu legen vermag und seinen Philharmonikern – diesmal insbesondere den Streichern – eine trocken prickelnde Artikulation verordnet, die das Klanggeschehen in keinem Moment ins Stocken geraten lässt. Weshalb der Generalmusikdirektor jedoch das „Sounddesign“ von Leonard Petersen hat durchgehen lassen, das während der Secco-Rezitative eine Geräuschkulisse liefert wie ein Staubsaugereinsatz im Nebenzimmer, bleibt rätselhaft.

Dass Augsburgs Staatstheater die Gesangspartien aus dem eigenen Opernensemble zu besetzten vermag, spricht für dessen Leistungsvermögen. Denn die Arien- und Ensemble-Häufungen von „Così fan tutte“ verlangen den Solisten nicht wenig ab. Die Frauen des doppelten Liebespaars überzeugen denn auch nicht zuletzt dadurch, dass sie ihre jeweiligen Rollen sängerisch differenziert gestalten und nicht als bloße Verdoppelung. Jihyun Cecilia Lee ist als Fiordiligi die äußerlich Standfestere, was nicht heißt, dass sie innerlich – sprich: im Gesang – zu lodern vermag, wie etwa die Felsenarie zeigte, selbst wenn es bei den extremen Sprüngen ein wenig am Tiefvolumen fehlt. Natalya Boeva als Dorabella wirft angesichts des als Muskelgebirge verkleideten Guglielmo nicht nur vergnügt die Oberbekleidung von sich, sondern hat fürs Schwachwerden auch die gebotene Stimmfarbpalette. In den Duetten mischen sich die Stimmen von Boeva und Lee ausgezeichnet.

Ein Don Alfonso, der machmal wie Mephistofeles klingt

Wiard Witholt trifft zielsicher den Kraftkerl mit empfindsamem Herz, als welcher Guglielmo konzipiert ist im feinen Gegensatz zum lyrischer getönten Ferrando. Vom Timbre her gewiss mit der für Mozart idealen Helligkeit gesegnet, kann Claudio Zazzaro ein paar Mühen in höherer Lage doch nicht ungeschehen machen. Avtandil Kaspeli schließlich ist ein Don Alfonso mit regelrechter Bassgewalt, was der vokalen Kontur seiner Rolle gelegentlich Gounodsche Mephisto-Züge verleiht. Und doch bleibt sein Alfonso stimmlich leichtläufig und in Ensembles erstaunlich anpassungsfähig.

Despina – der einwandfrei singenden Olena Sloia werden ihre beiden Auftritte als Medikus und Notar sounddesignerisch leider verhunzt – Despina gehört das letzte Bild der neuen Augsburger „Così“. Am Bühnenrand sitzend hält sie sich eine kreisförmig leuchtende Apparatur vor den Bauch, worin ein Embryo zu erkennen ist. Die Maschinen-Frau hat genügend gelernt, sie wird ein artifizielles Geschöpf gebären. Wie weit sind wir Heutigen, scheint die Inszenierung fragen zu wollen, noch von solchem Szenario entfernt?