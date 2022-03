Provenienz

Aufwendige Recherche nach geraubter Kunst

Besucher in der Sonne vor dem Buchheim Museum in Bernried. Das Haus gibt NS-Raubkunst zurück.

Plus Buchheim Museum hat die Herkunft seiner Gemälde erforscht. Die Ergebnisse sind in Ampelfarben unterteilt.

Von Edith Heindl

Die in Rot- und Grüntöne gestimmte „Norwegische Landschaft“ (1911) von Karl Schmidt-Rottluff befindet sich derzeit noch im Besitz des Buchheim Museums der Phantasie. Noch, denn mittlerweile hat die Museumsdirektion das Bild, wie auch das „Kleine Selbstporträt“ von Max Kaus (1919), an die Lost-Art-Datenbank des Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg gemeldet. Dank der Finanzierung durch das Zentrum Kulturgutverluste konnte das Museum fünf Jahre lang rund 100 Werke der Sammlung Buchheim auf ihre Herkunft prüfen. Zwar unterliegt das Buchheim Museum der Phantasie nicht der Washingtoner Erklärung von 1998, da es eine von privater Stiftung getragene Institution ist. Dennoch hat es sich zur Washingtoner Erklärung bekannt, Raubkunst zu identifizieren, Vorkriegseigentümer oder Erben zu eruieren und Kunstwerke zu restituieren.

