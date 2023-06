Till Lindemanns neues Buch wird nach Vorwürfen nicht veröffentlicht

Gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wird wegen Sexualdelikten ermittelt. Nun stoppt ein Verlag die Veröffentlichung seines neuen Buchs, an dem auch Joey Kelly mitarbeitete.

Till Lindemann und Joey Kelly erkundeten gemeinsam in den vergangenen Jahren immer wieder die Wildnis. 2017 waren die beiden Musiker im Yukon im Nordwesten Kanadas, 2020 gingen sie auf Expeditionsreise über den Amazonas. In zwei bebilderten Büchern hielten sie die Reisen fest. Im Herbst 2023 sollte die Fluss-Trilogie mit dem Band "Der Rhein - Tiefe Wasser sind nicht still" abgeschlossen werden. Der Verlag GeraNova Bruckmann hat die Veröffentlichung des Buches erstmal ausgesetzt. Grund sind die schwerwiegenden Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger.

Verlag stoppt Buch-Veröffentlichung von Till Lindemann und Joey Kelly

Solange die Vorwürfe ungeklärt sind, werde die Entscheidung über das Erscheinen des Buchbandes "Der Rhein" zurückgestellt, heißt es von Seiten des Verlages. Den Vorgängerband "Amazonas" von Kelly und Lindemann gibt es weiterhin zu kaufen. Die geplante Nachauflage wird es erstmal nicht geben. Lindemanns Autoren-Kollege Joey Kelly äußerte sich bisher weder zu den Anschuldigungen gegen Lindemann noch zu dem Stopp der Veröffentlichung.

Der Verlag GeraNova Bruckmann hat auf seiner Website Stellung bezogen. Dort heißt es: "Wir möchten uns in keiner Weise an Vorverurteilungen beteiligen, haben aber hohen Respekt vor den Frauen, die den Mut gefunden haben, ihre Sicht der Dinge zu schildern und öffentlich zu machen."

Rammstein-Sänger Till Lindemann wird Machtmissbrauch vorgeworfen

Vor einigen Wochen beendete bereits der Verlag Kiepenheuer & Witsch seine Zusammenarbeit mit Rammstein-Sänger Lindemann. Der Verlag brachte zwei Bücherbände mit teils heftig umstrittenen Gedichten von Lindemann. Hintergrund sei ein Porno-Video, in dem eines der Bücher auftaucht. Auch das Plattenlabel Universal Music Entertainment setzt seine Zusammenarbeit mit der Band Rammstein vorläufig aus.

Mehrere Frauen berichten von Machtmissbrauch auf Rammstein-Konzerten, einige sagen, sie seien unter Drogen gesetzt worden, um Lindemann für Sex zur Verfügung zu stehen. Inzwischen laufen Ermittlungen gegen Till Lindemann. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt seit dem 7. Juni wegen Tatvorwürfen auf dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln. Lindemann selbst weist die Vorwürfe über seine Anwälte als "ausnahmslos unwahr" zurückweisen. Der Schlagzeuger der Band Rammstein meldete sich inzwischen zu Wort.

