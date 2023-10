Rammstein gibt Tourdaten für 2024 bekannt

Rammstein trotzt den Gerüchten um eine mögliche Auflösung der Band und gibt eine große Stadion-Tour für 2024 bekannt. Hier finden Sie alle Termine im Überblick.

Lange war unklar, ob Rammstein die Vorwürfe gegen Tilll Lindemann als Band überstehen wird. Eine Pause und sogar eine Auflösung der Band standen im Raum. Am Dienstag dann die Überraschung: Rammstein geht im kommenden Jahr wieder auf Tour durch zwölf europäische Länder. Auch vier Konzerte in zwei deutschen Städten sind geplant.

Rammstein-Tour 2024: Alle Termine im Überblick

Auftakt der bisher 18 terminierten Konzerte ist am 11. Mai in Prag, wie Rammstein am Mittwoch bekannt gab. Das sind alle Termine im Überblick:

11. Mai 2024: Prag

15. Mai 2024: Dresden

16. Mai 2024: Dresden

24. Mai 2024: Belgrad

30. Mai 2024: Athen

5. Juni 2024: San Sebastián

8. Juni 2024: Marseille

11. Juni 2024: Barcelona

15. Juni 2024: Lyon

18. Juni 2024: Nijmegen

23. Juni 2024: Dublin

27. Juni 2024: Ostend

5. Juli 2024: Kopenhagen

17. Juli 2024: Klagenfurt

18. Juli 2024: Klagenfurt

21. Juli 2024: Reggio Emilia

26. Juli 2024: Gelsenkirchen

27. Juli 2024: Gelsenkirchen

Rammstein-Tour 2024: Tickets ab 16. Oktober im Vorverkauf

Am Mittwoch, 18. Oktober, beginnt um 11 Uhr der offizielle Vorverkauf für die Rammstein-Konzerte im kommenden Jahr. Schon ab Montag, 16. Oktober, haben Mitglieder der offiziellen Rammstein-Fangemeinschaft "LIFAD" auf der Website von Rammstein die Möglichkeit, Tickets zu ergattern.

Keine weiblichen Fans in Row Zero bei Rammstein-Tour 2024

Rammstein wird bei der Tour 2024 nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wieder auf die seit 2019 eingesetzte Bühne zurückgreifen. Der Aufbau der gigantischen Konstruktion – in zwei Varianten mit Dutzenden Trucks unterwegs – dauert jeweils mehrere Tage. Auch das Sicherheitskonzept, das unter anderem Awareness-Teams in den Stadien vorsieht, soll übernommen werden. Die umstrittene Row Zero, der Bereich unmittelbar vor der Rammstein-Bühne, soll weiterhin ohne weibliche Fans bleiben.

Rammstein war schon 2023 auf großer Stadion-Tour

Rammstein war bereits im vergangenen Sommer auf einer großen Europa-Tour. Die Band spielte über 20 Konzerte in 16 Stadien. Die Tour wurde überschattet von den Vorwürfen gegen Till Lindemann, Sänger der Band. Mehrere Frauen hatten ihm sexuelle Übergriffe, teils unter Drogen, vorgeworfen. Lindemann hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende August die Ermittlungen eingestellt.

