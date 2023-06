Rammstein

vor 34 Min.

Wie gehen Rammstein-Coverbands mit den Vorwürfen gegen Lindemann um?

Plus Stahlzeit, Völkerball, Meinstein: Die Tribute-Bands wollen bei ihren Konzerten dem Original möglichst nahekommen. Wie sie auf die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann reagieren.

Von Felicitas Lachmayr Artikel anhören Shape

Sie spielen Lieder von Rammstein, kostümieren sich wie die echten Band-Mitglieder und ahmen deren Show nach: Coverbands wie Völkerball, Stahlzeit oder Meinstein wollen bei ihren Konzerten den brachialen Auftritt ihres Vorbilds Rammstein so gut es geht kopieren. Mit dem bombastischen Sound und der ausgefeilten Pyrotechnik können sie kaum mithalten. Sie füllen auch nicht die großen Stadien, sondern spielen auf kleinen Bühnen irgendwo zwischen Reutlingen und Osterholz-Scharmbeck. Von den Fans an der Basis werden sie trotzdem gefeiert.

Daran ändern auch die Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann nichts. Denn wie das Original stehen die Coverbands weiter auf der Bühne. Vergangene Woche gab die Tribute-Band Völkerball zwei Konzerte in Koblenz. Weitere 30 Auftritte unter anderem in München und Memmingen stehen auf dem Tourplan. Auch die Gruppe Stahlzeit will bis Ende des Jahres rund 40 Konzerte spielen. Aber werden sie wie geplant stattfinden? Wie gehen die Tribute-Bands mit den Vorwürfen gegen Lindemann um?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen