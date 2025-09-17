Sie verkörpert den amerikanischen Traum: Rapperin Cardi B. kündigt ihr zweites Album an

„Meine Schwester heißt Hennessy, also bekam ich den passenden Spitznamen Bacardi“, erzählt die Rapperin mit einem Lachen, im US-Talk „The Tonight Show“. Dieser Spitzname sollte alsbald ihren Künstlernamen inspirieren: Cardi B – und der wird nun mit zahlreichen Hits wie „WAP“ oder „I like it“ verbunden. Jetzt wird ihr neues Album mit Spannung erwartet. Diesen Erfolg musste sich die junge Frau aber hart erarbeiten.

Cardi B hat sich ihr Geld auch als Stripperin verdient

Mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almánzar, wächst die Rapperin in der Bronx in New York auf. So wie bei vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Rap-Szene sieht das Leben für sie nicht immer rosig aus. So muss Cardi B ihr Studium aus finanziellen Gründen abbrechen, und arbeitet als Kassiererin. Eines Tages verkündet ihr Ex-Chef, dass sie mit einem Körper wie ihrem „im Strip-Club nebenan besser aufgehoben wäre“. Gesagt, getan. Mit diesem Geld – und dem Geld, das sie laut Eigenaussage von einigen Kunden stahl – erlangt Cardi B die Unabhängigkeit, nach der sie sich so lange sehnt. Sie trennt sich von ihrem gewalttätigen Freund, und nimmt an der Reality Show „Love & Hip Hop“ teil.

Durch ihren Auftritt im Fernseh-Format und lustige Videos, die Cardi B in sozialen Medien teilt, baut sie sich schnell eine Fan-Gemeinde auf. Ihre Fans lieben das Mundwerk der Rapperin – sie nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Die Mutter dreier Kinder stellt eine Powerfrau dar, die stets sie selbst ist. Und viele Rap-Fans sehnen sich nach genau dieser Art von Authentizität. Auf ihren Ausstieg aus dem TV-Format folgen zwei Mixtapes, die Cardi B einen lukrativen Platten-Vertrag einbringen. Und ihre Debüt-Single „Bodak Yellow“ nimmt in Sekundenschnelle Platz eins der US Billboard Hot 100 ein.

Früher Stripperin, jetzt Rap-Ikone: Das ist Cardi B

Über die Jahre hat die 32-jährige Rapperin eine Menge an Auszeichnungen gesammelt und ist damit eine Pionierin in der Rap-Szene. Ganze sechs Guinness-Weltrekorde hat sie bis jetzt aufgestellt. Zum Beispiel ist Cardi B die erste Frau, die den Grammy für das beste Rap-Album gewinnt. Und am 19. September dieses Jahres soll nach langem Warten ihr zweites Album erscheinen. „Am I the Drama?“ war sieben Jahre lang in Arbeit, und beinhaltet einige ältere Lieder, aber vor allem auch neuen Stoff. Einst eine Stripperin und nun eine mehrfach preisgekrönten Rap-Ikone, so verkörpert Cardi B den amerikanischen Traum.