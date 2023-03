"Tauben im Gras": Ist der Roman zu rassistisch für den Schulunterricht?

"Tauben im Gras" von Wolfgang Koeppen soll für das Abitur an beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg gelesen werden. Doch eine Lehrerin wehrt sich, denn im Roman fällt mehrmals das N-Wort.

Amerikanische Soldaten werden beleidigt und beschimpft. Dutzende Male fällt das N-Wort. Im Roman "Tauben im Gras" entwirft Wolfgang Koeppen Alltagsszenen einer Großstadt nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Buch, 1951 erschienen, gilt als Klassiker der deutschen Nachkriegsliteratur. Schülerinnen und Schüler an beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg sollen es zur Abitur-Prüfung im kommenden Jahr lesen und sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Doch die Auswahl sorgt für heftige Kritik.

Rund hundert Mal fällt das N-Wort in Koeppens "Tauben im Gras"

Eine Lehrerin in Ulm will das Buch nicht im Unterricht besprechen, weil sie die Sprache für rassistisch und diskriminierend hält. Sie war entsetzt, als sie Koeppens Roman zum ersten Mal durchblätterte. Es sei "einer der schlimmsten Tage" ihres Lebens gewesen, sagte die Deutsch- und Englischlehrerin Jasmin Blunt dem Südwestdeutschen Rundfunk.

Der Roman "Tauben im Gras" von Wolfgang Koeppen von 1951 soll für das Abitur an beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg gelesen werden. Foto: Suhrkamp Verlag

Etwa hundert Mal werde das N-Wort unkommentiert verwendet. Der Begriff sei ein Ausdruck von Unterdrückung und Entmenschlichung. "Was man sich bewusst machen muss bei dem Thema ist, dass die Sprache tatsächlich den Rassismus transportiert – und zwar in meine Lebenswelt hinein", sagt die Lehrerin, die seit zwölf Jahren unterrichtet und als Schwarze Rassismus selbst erlebt hat. Das sei nicht abstrakt, sondern betreffe sie direkt, betonte Blunt. "Das ist ein brutaler Angriff auf meine Menschenwürde."

"Tauben im Gras" thematisiert den Rassismus im Nachkriegsdeutschland

Damit tritt sie eine Debatte darüber los, wie mit abwertenden Begriffen in der Literatur umgegangen werden soll. Neu ist die Frage nicht. Spätestens seit der Neuübersetzung von "Pippi Langstrumpf" wird über rassistische Klischees in Kinderbüchern diskutiert. Bei Astrid Lindgren oder in den Werken von Otfried Preußler wurden abwertende Begriffe ersetzt. Auch Michael Endes "Jim Knopf" wurde auf problematische Passagen hin untersucht, doch der Verlag entschied sich gegen Änderungen.

Nun steht ein Buch auf dem Prüfstand, das als Pflichtlektüre für Schülerinnen und Schüler ausgewählt wurde. "Tauben im Gras" ist der erste Roman aus einer Nachkriegstrilogie von Wolfgang Koeppen. In losen Erzählsträngen beschreibt er die Stimmung im Nachkriegsdeutschland. Rund 30 Figuren treten auf – darunter eine Mutter, die von der Zeit unter Hitler schwärmt, ein Mann, der sich mit der eigenen Schuld auseinandersetzt, und ein amerikanischer Soldat, der von einer Welt ohne Rassismus träumt. Thematisiert wird neben der Frage nach Verdrängung und Aufarbeitung der unter dem NS-Regime begangenen Verbrechen auch der in der jungen Adenauer-Republik vorherrschende Rassismus.

Lesen Sie dazu auch

Kultusministerin Theresa Schopper hält an der Buchauswahl fest

Wie das Kultusministerium auf Anfrage mitteilt, war das Buch schon um die Jahrtausendwende Pflichtlektüre in Baden-Württemberg und auch 2014 in Nordrhein-Westfalen. Wolfgang Koeppen gelte als einer der wichtigsten Nachkriegsautoren in Deutschland. Die Auswahl der Pflichtlektüre für die Abiturprüfung erfolge durch ein Fachgremium. In einem 300-seitigen Reader werde darauf hingewiesen, dass die Verwendung des N-Worts im Vorfeld von Lehrkräften thematisiert werden muss.

Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen), Kultusministerin von Baden-Württemberg, hält an "Tauben im Gras" als Pflichtlektüre fest. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Archivbild)

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper hält an der Buchauswahl fest. "Es geht darum, deutlich zu machen, wie Rassismus Gesellschaften prägt: damals in den 50er Jahren, als der Roman entstanden ist, aber auch heute. Das zu behandeln, finde ich sehr wichtig", erklärte die Grünen-Politikerin. Einordnung sei bei diesem Werk besonders wichtig, Lehrkräfte würden mit Fortbildungen und Materialien unterstützt. Es sei zwingend notwendig, bevor dieses Buch im Unterricht gelesen und behandelt werde, sehr genau über die Sprache des Textes zu reden. "Denn in dieser Sprache wird ganz klar Rassismus transportiert", betonte Schopper.

Davon ist auch die Deutsch- und Englischlehrerin Jasmin Blunt überzeugt. Deshalb sagt sie: "Es gibt auch andere Werke, mit denen man wahnsinnig gut Rassismus aufarbeiten kann, ohne dass man eine Gruppe dehumanisiert." Blunt ist auf eigenen Wunsch mittlerweile vom Unterricht freigestellt worden. Mit ihrer Haltung ist die Lehrerin nicht allein.

2700 Menschen haben Online-Petition gegen die Pflichtlektüre unterzeichnet

Eine Petition gegen die Pflichtlektüre hat im Internet inzwischen mehr als 2800 Befürworterinnen und Befürworter gefunden, darunter Lehrkräfte von Universitäten und Kulturschaffende. Neben dem Tübinger Geschichtsprofessor Bernd-Stefan Grewe haben auch der Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer und die Schriftstellerin Jasmina Kuhnke unterzeichnet.

Ihrer Ansicht nach ist das Buch nicht für den Schulunterricht geeignet. Bei der Besprechung des Buchs werde das N-Wort immer wieder laut vorgelesen und betroffene Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte rassistischer Diskriminierung ausgesetzt. Man wolle keine literarische Zensur, aber erreichen, dass Minderheiten geschützt werden und sich nicht weiße Menschen aussuchen können, ob sie sich mit dieser Sprache konfrontieren wollen. (mit dpa)