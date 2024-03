Wes Anderson dreht neuen Film in Filmstudio Babelsberg

Bei den diesjährigen Oscars wurde sein Kurzfilm "Ich sehe was, was du nicht siehst" ausgezeichnet. Nun dreht Regisseur Wes Anderson im Filmstudio Babelsberg.

US-Regisseur Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel") dreht seinen neuen Film im Filmstudio Babelsberg in Potsdam.

"Nachdem die Dreharbeiten wegen der US-Streiks im vergangenen Jahr verschoben werden mussten, ist es eine große Freude für den Filmstandort Berlin-Brandenburg, dass der Ausnahmeregisseur und frisch gekürte Oscargewinner Wes Anderson in den Traditionsstudios Babelsberg und an Locations dreht", sagte Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus der Deutschen Presse-Agentur.

Anderson gewann in der Nacht zu Montag einen Oscar für den Kurzfilm "Ich sehe was, was du nicht siehst" ("The Wonderful Story of Henry Sugar"). Das Medienboard - also die Filmförderungsanstalt für Berlin-Brandenburg - schrieb außerdem auf Facebook: "Auch ein Willkommen an Benicio del Toro, Michael Cera & Bill Murray!" Der Titel des Films wurde nicht bekannt. Zuvor berichtete unter anderem der "Tagesspiegel".

(dpa)