Vertuschungsvorwürfe gegen Bayerns Staatsgemäldesammlungen

Erben des jüdischen Kunsthändlers und Sammlers Alfred Flechtheim haben Vertuschungsvorwürfe gegen die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen erhoben. Bayern habe rund 200 Kunstwerke aus seinem Besitz in einer internen Liste zwar als eindeutige NS-Raubkunst markiert, diese Informationen aber nicht geteilt und auch keine Verfahren zur Restitution eingeleitet, teilte die Familie über ihre Anwälte mit. Sie bezog sich auf einen Bericht der «Süddeutschen Zeitung».

Staatsgemäldesammlungen: Daten veraltet

Die Staatsgemäldesammlungen wiesen den Bericht als fehlerhaft zurück. Den Angaben zufolge gibt es zwar eine interne Datenbank, in der der Stand der Forschungen zur Herkunft von Kunstwerken festgehalten wird. Bestimmte Werke werden darin als Rot markiert, wenn ein Verdacht auf Raubkunst besteht oder einstige Eigentümer oder deren Erben diese zurückfordern. Der Stand dieser Datenbank ändere sich aber fast wöchentlich. Die Liste, die der «Süddeutschen Zeitung» vorliege, sei schon mehrere Jahre alt und deshalb nicht mehr aktuell, teilten die Staatsgemäldesammlungen mit.

Kunstraub der Nazis

Von NS-Raubkunst spricht man, wenn jüdische Kunstsammler Werke während des Nationalsozialismus unter Zwang herausgeben oder verkaufen mussten, oft zu extrem niedrigen Preisen. Nach dem Krieg unterschrieben 43 Länder die Washingtoner Prinzipien, darunter auch Deutschland. Darin verpflichteten sie sich, herauszufinden, welche Kunstwerke in ihren Sammlungen geraubt wurden und diese an die ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben, also zu restituieren. An vielen Museen gibt es eigene Abteilungen für Provenienzforschung, die die Herkunft von Kunstwerken überprüfen, so auch an den Staatsgemäldesammlungen.

Die Erben des legendären jüdischen Kunsthändlers Flechtheim fordern unter anderem das Gemälde «Chinesisches Feuerwerk» von Max Beckmann zurück. Auf der Internetseite der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gibt es unter dem Bild aber keine weiteren Informationen zur Provenienz, also zur Herkunft.