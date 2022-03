"Müll": So ist der neue Brenner-Krimi von Wolf Haas

Alles wieder ein bisschen dings: Nach acht Jahren liefert Wolf Haas endlich Teil 9 der Kult-Serie um seinen Brenner. So hinreißend wie bislang?

Ja, klar: Jetzt ist schon wieder was passiert. Bloß, dass der Satz halt mal wieder gar nicht vorkommt im neuen Brenner, der an diesem Mittwoch erscheint – und der damit nach ganzen acht Jahren Pause die Kultserie von Wolf Haas fortsetzt, die Leser weit über das Krimi-Genre hinaus findet.

„Müll“ heißt der neunte Fall des längst samt Kino-Verfilmungen zur Marke gewordenen Ermittlers. Und auch wenn die unverkennbar schräge Erzählstimme, die der österreichische Autor ja auch schon mal hat sterben lassen, um sie im nächsten Teil schlicht wiederzuerwecken, auch nicht jenen Satz liefert, so doch reichlich viele andere Erkennungssätze. Alles ein bisschen dings, ja was glaubst du, Erfolgsrezept Hilfsausdruck.

Und auch wenn der Herr Haas jetzt unserer Redaktion sagt: „Ich will mich in jedem Fall einfach selbst unterhalten“ – langweilig ist es auch den Lesenden noch nie geworden mit ihm und seinem Brenner. So ist es nun auch mit „Müll“.

Die Randexistenz Brenner, er ist in "Müll" nun "Mistler" und "Bettgeher"

Natürlich ist schon wieder was passiert, diesmal auf dem „Mistplatz“, zu Neudeutsch Wertstoffhof. Dort wird eine Leiche gefunden, verteilt auf unterschiedliche Wertstoffwannen, zerstückelt also. Später wird sich herausstellen, dass was fehlt – aber zu viel will man ja auch nicht verraten. Klar ist jedenfalls: Der Brenner wird wieder wider Willen zum Ermittler, denn der Ex-Polizist, Ex-Privatdetektiv, Ex-Sanitäter … – er arbeitet inzwischen dort, ist „Mistler“ – und zudem, seine Lebens- wie Wohnsituation war ja immer schon schwierig, „Bettgeher“. Heißt: Er schaut halt, wo jemand gerade in Urlaub, jedenfalls länger nicht daheim ist, steigt ein, wohnt dann da, repariert vielleicht auch ein paar Sachen, schleift Messer … – und zieht wieder weiter. Eine Randexistenz. Dazu kommen die Abgründe, in die Wolf Haas ihn mit den Fällen führt, Mädchenhandel, Mafia, alles schon da gewesen. Diesmal Organhandel, jetzt wird aber nichts mehr verraten.

Also könnte man doch von einer gewissen Lust des Autors ausgehen, sich in die dunklen Seiten des Menschen zu vertiefen. Aber der sagt uns: „Eigentlich ist das Abgründige ja nicht etwas, das ich suche, sondern etwas, das einfach da ist. Und Humor ist das Einzige, was dagegen hilft.“ Und wie! Denn so drastisch die Abgründe hier klaffen, so schillernd ist der Schmäh. Der Erzähler also. Im neuen Teil typisch: „Man kann nicht alles gleichzeitig verstehen. Es braucht immer ein Hintereinander bei den Gedanken. Ein Hintereinander und ein Nebeneinander. Aber kein Durcheinander. Und am allerwichtigsten, eine klare gedankliche Unterscheidung. Das ist mir gerade am Mistplatz so aufgegangen. Beim Müll geht es ja immer um das Trennen. Darum sag ich, Müll beste Schule für das Denken.“

Am Freitag auch im "Literarischen Quartett" mit Thea Dorn und Juli Zeh

Dann der Brenner. Will hart sein, ist aber halt ein feiner Kerl – weshalb er diesmal auch der schönen, aber schrägen Tochter des Opfers hilft (nur ein Ensemble-Teil eines wie immer herrlich bunten, aber doch treffend authentischen Typenkabaretts). Der Brenner jedenfalls, tragikkomisch, lacht selten, kommt aber gerne in aberwitzige Situationen, ist diesmal etwa für viele Stunden mit Handschellen ans Bett gefesselt, aber so gar nicht libidinös.

Durch die Filme mögen da viele inzwischen das Gesicht vom kongenial besetzten Josef Hader sehen. Der Haas, übrigens auch schon 61, sagt aber: „Ich denk beim Schreiben sowieso kaum an das Gesicht, eher an seinen Blick auf die Welt.“ Und so viel mit ihm, immer wieder! Also auch zum Neunten: Ein Hoch auf diesen Brenner! Und wenn „Das Literarische Quartett“ samt Thea Dorn und Juli Zeh, wo „Müll“ am Freitag Thema ist, literaturhoheitlich anders befindet? Ist es wie im Buch? „Diese Fragen nagen an dir, Ratte nichts dagegen.“ Eher nicht.

Das Buch Wolf Haas: Müll. Hoffmann und Campe, 288 Seiten, 24 Euro