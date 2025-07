Robbie Williams im Münchner Olympiastadion: Alle Infos zum Konzert auf einen Blick

Noch ein letztes Konzert findet dieses Jahr im Münchner Olympiastadion statt, bevor es mehrere Jahre lang saniert wird. Auf der Bühne steht er, der vielversprechenderweise nicht selten als „größter Entertainer aller Zeiten“ angekündigt wird: Robbie Williams. Die Tour trägt den gleichen Name wie das neue Album, „Britpop“, das im Herbst erscheint. Die wichtigsten Infos zum Konzert gibt es hier auf einen Blick.

Robbie Williams in München 2025: Termin, Uhrzeit und Einlass

Robbie Williams spielt am Samstag, 26. Juli 2025, im Münchner Olympiastadion. Es handelt sich um den einzigen Konzerttermin in der bayerischen Landeshauptstadt.

Der Einlass in das Olympiastadion startet um 16 Uhr. Konzertbeginn der Vorband ist laut Veranstalter um 19.45 Uhr. Wann genau Robbie auftritt, ist noch nicht bekannt. Gegen 23 Uhr ist Schluss.

Gibt es noch Tickets für das Robbie-Williams-Konzert in München?

Schlechte Nachrichten für alle, die bisher kein Ticket ergattert haben - das Konzert ist ausverkauft. Über den Fansale von Eventim gibt es allerdings die Möglichkeit, auf einer offiziellen Zweitticketbörse noch an einzelne Tickets heranzukommen. Erhältlich sind unter anderem Karten für die Tribüne (ca. 130 Euro plus 10 Euro Servicegebühr) oder für den Innenraum mit freier Platzwahl (ca. 150 Euro) plus 10 Euro Servicegebühr.

Wer auch über den Fansale kein Glück hat, aber reisebereit ist, hat noch die Chance, am 14. September Robbie Williams in Klagenfurt zu sehen. Für den Termin sind bei verschiedenen Anbieter noch Tickets in verschiedenen Kategorien erhältlich.

Eine weitere Möglichkeit, dem Konzert zumindest zu lauschen, ist den Abend auf dem Olympiaberg zu verbringen.

Wer tritt als Vorband von Robbie Williams im Olympiastadion auf?

Als „Special Guest“ ist die britische Indie-Rock-Band Lottery Winners angekündigt. Die vierköpfige Band, die in Großbritannien schon zwei Alben auf Platz 1 der Charts hatte, gibt es seit 2008.

Ist die Setlist vom Konzert in München schon bekannt?

Wie genau die Setlist aussieht, ist nicht bekannt – wahrscheinlich ist aber, dass sie der der anderen Robbie-Williams-Konzerte in Deutschland sehr ähnlich ist oder identisch. In Leipzig sah die Setlist Anfang Juli wie folgt aus:

Rocket Let Me Entertain You Song Snippets: All My Life / Song 2 / Seven Nation Army / Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Livin‘ on a Prayer Monsoon Rock DJ Love my Life Strong The Road to Mandalay Supreme Better Man Candy (mit The Lottery Winners) Relight my Fire (Cover) Something Beautiful Millenium Theme from New York, New York Come Undone Kids Song Snippets: Rock me Amadeus/Wonderwall She‘s the One My Way (Cover) Feel Angels

Wie reist man am besten zum Münchner Olympiastadion an?

Der Veranstalter empfiehlt, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Jede und jeder, der ein Konzertticket hat, kann den ÖPNV kostenlos nutzen – muss dies allerdings vorab gesondert buchen. Wer sein Ticket über Eventim gekauft hat, hat eine E-Mail mit Anleitung erhalten.

Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: Olympiazentrum)

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: Olympiapark West)

Tram: Linie 27 (Haltestelle: Petuelring)

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: Petuelring)

Die Parkplätze sind in der Nähe des Olympiaparks begrenzt und bei Veranstaltungen schnell belegt. Es gibt unter anderem die Parkharfe im Westen des Parks mit knapp 4000 Plätzen (Tagespauschale von acht Euro) oder das Parkdeck im Norden (400 Stellplätze, acht Euro für sechs Stunden). Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie in dieser Übersicht.

Wie wird das Wetter beim Robbie-Williams-Konzert in München?

Am Montag musste das Konzert in Berlin wegen Unwettergefahr verschoben werden, am Mittwoch soll es nun nachgeholt werden. Auch für München sieht die Wetterprognose nicht besonders freundlich am Samstag aus – Unwetter kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) doch bislang nicht an. Bei Werten von um die 20 Grad soll es Regenschauer geben.