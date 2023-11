"Rock im Park" gibt heute Line-up bekannt

Noch scheint der nächste Festival-Sommer weit entfernt. Doch schon jetzt gibt es Grund zur Vorfreude, denn heute wird das Line-up von "Rock im Park" bekannt gegeben.

Auch wenn erst einmal der Winter bevorsteht, können sich Festivalfans schon jetzt auf den kommenden Sommer freuen. Einen Grund dazu liefern die Veranstalter von "Rock im Park" und "Rock am Ring". Denn am Dienstag um 14 Uhr wird das Line-up der Festivals bekannt gegeben.

" Rock im Park" findet vom 7. bis zum 9 Juni in auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg statt. Tickets sind bereits auf der Webseite des Festivals erhältlich. Aktuell kostet ein Ticket für das gesamte Wochenende inklusive Camping 249 Euro. Tagestickets sind noch nicht im Vorverkauf.

"Rock im Park": Das war das Line-up 2023

Im vergangenen Jahr waren Kings of Leon, Die Toten Hosen und die Foo Fighters die Headliner von "Rock im Park". Auch K.I.Z., Bring me the Horizon, Machine Gun Kelly, Limp Bizkit und Rise Against standen in Nürnberg auf der Bühne.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Parallel zu "Rock im Park" findet das noch größere Parallel-Festival "Rock am Ring" auf dem Nürburgring in der Eifel statt. Bei den beiden Festivals ist das Line-up so gut wie identisch, die Künstlerinnen und Künstler treten allerdings an unterschiedlichen Tagen auf. Die Ticketpreise unterscheiden sich kaum.

Lesen Sie dazu auch