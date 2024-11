Maffay: Im Haushalt eher Handlanger als Profi

Musiker Peter Maffay eignet sich im Haushalt nach eigenen Worten lediglich als Hilfskraft. «Ich kann nicht kochen und bin im Haushalt nicht wirklich zu gebrauchen. Meine Aufgaben sehe ich woanders. Aber als Handlanger eigne ich mich», sagte der 75-Jährige der «Augsburger Allgemeine» (Montag). Er gehe daher oft einkaufen. «Das macht mir übrigens durchaus Spaß. Ansonsten muss ich selbst noch herausfinden, wie lange ich mich im Alltag meiner Familie zumuten kann», sagte der Musiker, der unter anderem in Tutzing am Starnberger See lebt. «Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich zu lange da bin, dann könnten gewisse Spannungsfelder entstehen.»

Musikalisch gebe es derzeit noch keine konkreten Pläne. «Aber als wir neulich mit der Band zusammengesessen sind, haben wir uns vergegenwärtigt, dass wir lange nicht mehr im Studio waren, um ein Album zu produzieren.» Dies könnte nächstes Jahr passieren, sagte der in Rumänien geborene und seit 1963 in Deutschland lebende Künstler. «Da haben wir aufgrund von Corona und der letzten Tour ein bisschen Nachholbedarf.»