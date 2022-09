Geschichte und Literatur: Die Erfindung der Wahrheit in drei Romanen

Was hat die Literatur zur Geschichte zu ergänzen? Drei aufsehenerregende aktuelle Romane, die versuchen, Historisches zu ergründen, im Vergleich.

Von der Kunst im Allgemeinen und der Literatur im Speziellen heißt es ja gerne, sie fördere eine Wahrheit zutage, die tiefer läge als die blanke Wirklichkeit. Aber wie soll das etwa ein Roman vermögen, wenn er sich doch mit historischen Geschehnissen befasst? Drei mögliche Wege lassen sich an aktuellen Werken erkennen, von denen jedes auf seine Art für Furore sorgt.

Der US–Autor Hernan Diaz hat mit „Treue“ beste Chancen, in einem Monat als bester englischsprachiger Roman des Jahres den Booker Prize zu erhalten; der Deutsche Helmut Krausser ist mit „Wann das mit Jeanne begann“ von Superstarliterat Daniel Kehlmann auf einen Thron gesetzt worden; und der Schweizer Alain Claude Sulzer „Doppelleben“ wagt sich an die erstmalige fiktive Belebung eines legendären Brüderpaares der wirklichen Literaturwelt.

Alain Claude Sulzer führt in „Doppelleben“ ins Paris Mitte des 19. Jahrhunderts zurück

„Die Einbildungskraft ist die Königin des Wahren und das Mögliche eine ihrer Provinzen“ – diesen Satz des Dichters Charles Baudelaire hat Sulzer an den Beginn seines Buches gesetzt, mit dem er ins Paris Mitte des 19. Jahrhunderts zurückführt. Auf die klassische Art des historischen Romanes stellt er uns dabei Edmond und Jules de Goncourt vor, das Brüderpaar, nach dem nicht nur Frankreichs renommiertester Literaturpreis benannt ist – deren Tagebücher sind auch selbst die vergnüglichsten und aufschlussreichsten halb dokumentarischen, halb literarischen Einblicke in das gesellschaftliche Leben jener Zeit samt Königshaus und Starautoren wie Zola, Hugo und Flaubert.

Clever, dass Sulzer nicht die legendären Brüder selbst, sondern deren Haushälterin zur Titelfigur macht – ein indirekter Blick, der zugleich ja private Alltagskenntnis verspricht und einen Zwischenraum, in dem die Fiktion einer Ahnung folgen könnte – zu einer intimeren Wahrheit, wie es sich nämlich anfühlte, mit den Goncourts oder gar sie selbst zu sein. Bloß dann kleistert Sulzer alles mit überbunten Bildern und detaillierten Beschreibungen und gefühlvollen Adjektiven so zu, dass Lesern gar kein Raum mehr bleibt fürs Einfühlen und Projizieren, die hier allein für Wahrheit sorgen könnten. So schreibt er bloß ein Märchen über zwei Brüder, angedockt an das Leben der Goncourts. Schade.

Helmut Krausser geht einen ganz anderen, viel eigenwilligeren Weg. Er legt nämlich sein Faktenfundament vollständig offen, wenn er viel aus historischen Quellen über Jeanne D’Arc und Jeanne de Belleville zitiert, legendäre Figuren des 15. bzw. des 14. Jahrhunderts. Wie außerordentlich kundig er mit solchen kulturgeschichtlichen Themen versteht umzugehen, das hat eben Daniel Kehlmann kürzlich betont und den Deutschen damit vorgeworfen, dass sie in ihm einen ihrer größten Autoren nicht genug anerkannten, weil er wohl zu klug für sie sei. Zeigt sich das nun also auch bei „Wann das mit Jeanne begann“?

Lesen Sie dazu auch

„Wann das mit Jeanne begann“: Helmut Kraussers große Alternativerzählung

Krausser fügt als Wahrheitsmedium seinem Roman ein Erzählerpaar hinzu, das nicht nur Fiktion, sondern Fantasy ist: Levitierte, weit über hundert Jahre alt, der weißen Magie kundig, die in Ritualen auch den historischen Figuren begegnen, mit ihnen reden können. Und noch dazu auf die Spur einer tieferen, in der Geschichte wirkenden Macht kommen.

Krausser schreibt über Jeanne D’Arc. Foto: stock.adobe.com

Ja, das liest sich ziemlich abgedreht, zumal mitunter nervt, dass Krausser seine alten Seelen in heute zeitgenössische Phrasen („Who cares?“) ausbrechen lässt, als Zauberbeschwörungen Rocksongtexte einfügt und sich nebenbei über die woke Sprechbefindlichkeit der Frau im Bunde lustig macht. Aber das Amalgam aus History und Fantasy entfaltet dann durch manche Klugheit, wie etwa der, dass es die Pest war, die die Renaissance erst ermöglicht hat, zumindest eine große Alternativerzählung. Und auf die Spur der Wahrheit kann ja erst gelangen, wer bereit ist, das vermeintlich Verstandene und Eindeutige in Zweifel zu ziehen bereit ist. Aber wie heißt es bei Krausser an den Leser: „Sollte Ihnen das alles zu absurd und phantastisch vorkommen, zu bunt, zu unvorstellbar, setzen Sie sich einfach Scheuklappen auf, bis alles irgendwann auf Ihrem Niveau beginnt, Sinn zu ergeben.“

Hernan Diaz' "Treue" erzählt von einem legendär erfolgreichen Börsespekulanten in New York und dessen Frau

Die Zugangsschwelle bei Hernan Diaz schließlich ist die niedrigste. Zunächst. Denn „Treue“ (das im Englischen „Trust“ heißt und damit eine krakenhafte Unternehmensform mit bedeutet) erzählt fein und pointiert wie Klassiker des 19. Jahrhunderts (wie Edith Whartons „Zeit der Unschuld“ etwa) von einem legendär erfolgreichen Börsespekulanten in New York und dessen eigentümlich schillernder, dann aber tragisch erkrankender Frau. Es kommt daher wie reine Fiktion, die aber klug ein wahrhaftiges Licht wirft auf jene Zeit, in der die bis heute global fatal wirkende Finanzwirtschaft mit ihren Leerkäufen und Baisse-Wetten milliardenschwere Gestalt annahm. Doch dieser Roman ist nur einer von vier Teilen des Buches. In einem weiteren etwa beauftragt der Spekulant, der sich von jenem Roman samt seinem Privatleben entblößt und dabei bösartig verzerrt sah, eine Autorin, seine Version dagegenzustellen, die also zu recherchieren beginnt.

Diaz schreibt rund um dem New Yorker Börsencrash von 1929. Foto: dpa

Und so ersteht aus der reinen Verschachtelung der Fiktionen (die sich sauber hintereinander übrigens einfach und leicht weglesen), eine neue Wahrheitsebene. Auf ihr wird dann nicht nur der skrupellose Finanzmarkt und die moralische Selbstverklärung seiner Player vorgeführt. Sondern vor allem rückt die Frau und ihre Rolle ins Zentrum und damit die Wahrheit des Geschlechterverhältnisses. Denn in welcher stellt der (von einem Mann geschriebene) Roman die Ehefrau dar, in welcher sie ihr eigener Mann? In welcher vermutet sie die engagierte Autorin dagegen wirklich und in welcher sah sie sich selbst? Denn das Ende im Diaz-Buch bilden ihre eigenen Notizen, da wird es auch noch zu Poesie und damit, siehe Baudelaire, aus sich heraus wahr. „Nur mit großem Aufwand kann ich mich davon überzeugen, dass ich heute hier bin.“ – „Die Natur ist immer weit weniger kitschig, als ich sie in Erinnerung habe. Sie hat viel besseren Geschmack als ich.“ – „Die Hand in einen Hügel warmes Moos gedrückt. Zugeschaut, wie es sich langsam wieder ausbeult und meinen Abdruck auslöscht.“

Die Bücher - Alain Claude Sulzer. Doppelleben. Galiani, 304 S., 23 € - Helmut Krausser: Wann das mit Jeanne begann. Berlin, 384 S., 25 € - Hernan Diaz: Treue. Übersetzt von Hannes Meyer, Hanser 416 S., 27 €