Familiär gedemütigt, lebend eingemauert: "Katja Kabanova" bei den Salzburger Festspielen

Plus Die Salzburger Festspiele bringen Janaceks Oper auf die Bühne der Felsenreitschule. Regisseur Barrie Kosky gelingt es im Riesenraum, die Tragödie auf ihre Titelrolle zu fokussieren.

Einmal tut sie das, wovon sie als Kind schon träumte und wovon sie seit ihrer Heirat mit Tichon gesteigert wieder träumt: Sie fliegt. In den Armen ihres Liebhabers Boris wird sie wie ein kleines Kind im Kreis herumgewirbelt – abseits all ihres dörflichen oder kleinstädtischen Elends von engen, abweisenden Herzen.