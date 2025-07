Alles perfekt auf der Bühne in „Die letzten Tage der Menschheit“?

Bevor es auf die Bühne geht, noch kurz etwas zu den personellen Hintergründen als Einrahmung. Denn wenn die Salzburger Festspiele sich im Schauspiel in gewohnten Bahnen bewegt hätten, wäre Michael Maertens jetzt als „Jedermann“ zu sehen, in seiner dritten Saison. Doch diese Produktion wurde von der 2022 neu berufenen Schauspiel-Chefin Marina Davydova nach nur einer Saison abgesetzt. Dann allerdings traf Davydova nach ebenfalls nur einer Spielzeit dasselbe Schicksal, salopp gesagt wurde sie hochkant rausgeschmissen. Und siehe da: Nun darf Maertens wieder in Salzburg ran, allerdings nicht als Jedermann, sondern als Sigmund Schwarz-Gelber, eine der mehr als 1000 Figuren aus Karl Kraus‘ Mammut-Weltkriegswerk „Die letzten Tage der Menschheit“.

Die erste neue Premiere der Schauspiel-Saison bietet diesen großen Menschheitsabgesang von Kraus, sein Werk gegen Kriegsverherrlichung und Propaganda. Da predigt der Feldkurat auch schon einmal, dass es eine christliche Pflicht sei, im Krieg den Feind zu töten. Denn die Nächstenliebe habe nur in der Beziehung zwischen einzelnen Menschen eine Bedeutung, nicht aber zwischen den Staaten. So klingt das, wenn eine komplette Gesellschaft mobil gemacht hat und alles an die Kriegsfront wirft. Wer dagegen ist, wird nicht gehört - oder schreibt in wütender Verzweiflung ein Monumental-Theaterstück.

Dusan David Parizek hat für die Salzburger Festspiele einen Weg durchs Unspielbare gesucht

Der tschechische Regisseur Dusan David Parizek hat in dieser Koproduktion mit dem Burgtheater Wien einen Weg durchs Unspielbare gesucht. 220 Szenen an 200 verschiedenen Spielorten mit einem episch großen Personal sprengen jeden Theaterabend. In der Außenspielstätte auf der Pernerinsel in Hallein hat Parizek das Ganze auf noch publikumsfreundliche dreieinviertel Stunden Spieldauer eingedampft. Untermalt mit vorwärtstreibender und freundlicher Musik, die dem düsteren Text meistens widerspricht, wirkt das über lange Strecken zwiespältig. Genauso soll es sein, denn Kraus hat ein Zwitterwesen aus böser Ironie und scharfer Anklage geschrieben, man könnte ständig lachen, wenn es nicht dermaßen wahr, treffend und traurig wäre.

Alles also perfekt auf der Bühne? Das Ensemble ist handverlesen, hochkonzentriert und äußerst dialektfreudig. Marie-Luise Stockinger, Michael Maertens, Dörte Lyssewski, Felix Rech, Elisa Plüss, Branko Samarovski und Peter Fasching stürzen sich in österreichische Dialektformen, bis man sie als Piefke überhaupt nicht mehr versteht, und kontern das mit Platt oder mit der Meenzer Mundart. Der Nörgler, das Alter Ego von Karl Kraus, stammt hier aus Zürich.

Alles perfekt in der Inszenierung von „Die Letzten Tage der Menschheit“?

Dialekt schafft Nähe, Dialekt überbrückt Distanz und zieht einen in diesem Theaterabend in die Kriegsabgründe hinein. An der Front wird der Heldentod fürs Vaterland gestorben. Die Presse in Form von Kriegsberichterstatterin Alice Schalek singt das Hohe Lied darauf. Der Feldkurat zündet auch mal gern selbst die Geschütze, während der Politiker Sigmund Schwarz-Gelber von seiner Schauspieler-Gattin Elfriede Ritter-Schwarz-Gelber immer in Hochform gehalten werden muss. Die vielen Toten nach dem deutschen U-Boot-Angriff auf das britische Passagierschiff Lusitania kehren als Motiv immer wieder.

Also noch einmal gefragt: Alles perfekt auf der Bühne? Nicht ganz. Das Stück des großen Sprachverehrers Karl Kraus wirkt oft zurecht getrimmt. Da wird frei nach dem Kino-Klassiker „Apocalypse Now“ auch mal „Ich liebe den Geruch von Chlorgas am Morgen“ hineingewitzelt, später heißt es „Am Anfang war das Wort, am Ende die Phrase“ - ein Zitat, das Kraus wohl nur fälschlicherweise zugeschrieben wird. Bei einem Schriftsteller, der behauptete, dass die korrekte Verwendung der Beistriche Kriege verhindern könne, bei einem, der sagte, dass der Krieg in der Verwahrlosung der Sprache beginne, fragt man sich: Warum nicht ganz aufs Original vertrauen? Wenn die Darsteller in der letzten halben Stunde des Abends das Publikum bei der Variation von einzelnen Szenen immer wieder direkt fragen, „wie fühlen Sie sich dabei?“, wird man förmlich darauf gestoßen, dass der eigene Blick auf das alles doch wie der eines Historikers ist. Direkt angesprochen fühlt man sich nicht.