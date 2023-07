Salzburger Festspiele

12:00 Uhr

Figaro trifft auf die Mafia oder: Liebe als Ausweitung der Kampfzone

Plus Mit Mozarts "Figaro" feiern die Salzburger Festspiele ihren offiziellen Auftakt. Das Ensemble wird gefeiert, ganz anders wird die namhafte Regie am Ende bedacht.

Es war nur ein Geraune in einem österreichischen Boulevardblättchen. Verdächtig ruhig soll es um Martin Kušej und seinen Opernauftakt der Salzburger Festspiele gewesen sein. Er, seines Zeichens Intendant des Wiener Burgtheaters und nun Regie-Rückkehrer zu den Salzburger Festspielen, gab keine Interviews vor der Figaro-Premiere und nahm die üblichen Pressetermine nicht wahr, sondern ging angeblich auf Tauchstation. Ob da etwas im Argen lag mit seiner Inszenierung?

Nach 20 Jahren inszeniert Martin Kušej wieder eine Oper in Salzburg

Es ist schon eine Weile her, dass Kušej eine Oper bei den Salzburger Festspielen in Szene gesetzt hat, vor 20 Jahren war das – ebenfalls Mozart, „La clemenza di Tito“, mit dem Originalklangpionier Nikolaus Harnoncourt am Dirigentenpult. Die beiden arbeiteten damals nach einem gewagten „Don Giovanni“ das zweite Mal zusammen und wollten ein drittes gemeinsames Werk folgen lassen. Aber dann wurde Kušej Schauspielchef der Salzburger Festspiele, und das Projekt wurde nicht weiterverfolgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

