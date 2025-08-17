Kirill Serebrennikov inszeniert Sorokins "Der Schneesturm“: Wenn Überwältigungstheater verpufft

Während die Hitzewelle sich aus Mitteleuropa verabschiedet, wütet bei den Salzburger Festspielen ein dreistündiger Schneesturm über die Bühne der Perner Insel in Hallein. Haarscharf ist diese Premiere an unfreiwilliger Komik vorbeigeschrammt. Die Luft draußen und drinnen hat sich zum Glück schon etwas abgekühlt. Andernfalls hätte das Publikum im unklimatisierten Saal vor sich hingeschwitzt, während auf der Bühne unaufhörlich der Kunstschnee rieselt.

Während die Welt noch darüber diskutiert, wie dieses Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump im sommerlichen Alaska einzuschätzen ist, kommt in Salzburg mit der Erzählung „Der Schneesturm“ ein Werk von Vladimir Sorokin erstmals auf die Bühne, inszeniert von Kirill Serebrennikov. Beide gehören zu den frühen Opfern der brutalen Meinungsunterdrückung im Putin-Russland, beide schätzen sich sehr, beide leben mittlerweile im Exil in Berlin, beide arbeiten erstmals auf diese Weise zusammen.

Vladimir Sorokins „Der Schneesturm“ wird bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt

Ein spätsommerlicher Festival-Volltreffer also? Serebrennikov bietet in der Koproduktion mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und der Kirill & Friends Company alles auf, was gegenwärtiges Theater zu bieten hat. Da wären zum Beispiel die raffinierten Live-Videoaufnahmen und -Einblendungen, etwa der beiden Protagonisten Dr. Garin (August Diehl) und Perkhusha (Filipp Avdeev). Die beiden, ein ungleiches Paar im Stil von Don Quijote und Sancho Panza, versuchen von A nach B zu kommen, der eine will als Arzt eine Vakzine von A nach B befördern, weil in B eine Seuche ausgebrochen ist, die Menschen in zombieartige Wesen verwandelt. Der andere ist sein Fuhrmann mit 50 Mini-Pferdchen vor seinem Gespann. Wenn sie sich durch den Schneesturm bewegen, sieht man ihre Köpfe in Nahaufnahme in zwei kreisrunden Medaillons über der Bühne.

Darüber ist eine breite Leinwand angebracht, auf der diese Reise manchmal ein zweites Mal gespiegelt wird: als Miniaturspiel mit kleinen Stabmarionetten, das im Bühnenvordergrund nachgestellt und gefilmt wird. Das Publikum kann zwischendurch auf vier Ebenen gleichzeitig hin- und herwechseln, dem Spiel der Darsteller, den Einblendungen, dem Miniaturdreh auf der Bühne und den dazugehörigen Einblendungen folgen.

Kirill Serebrennikov lässt das ganze Stück „Der Schneesturm“ musikalisch untermalen

Es wirkt, als hätte im Hintergrund der große US-Regisseur Billy Wilder ständig „Du sollst nicht langweilen“ gemurmelt. Und was tun und wie zeigen, wenn eigentlich nichts oder ziemlich wenig passiert, was tun, wenn man die Handlung in ein paar Sätzen zusammenfassen kann? Arzt und Fuhrmann bekommen Probleme, weil eine Kufe im Schneesturm bricht. Sie erleben märchenhaft-absurde Episoden bei einer verführerischen Müllerin, bei Neo-Drogen-Dealern namens „Die Dopaminierer“, sie bleiben an der Nase eines Riesen hängen, der auf der Straße liegt und einen tiefgefrorenen XXL-Schniedel präsentiert. Der Schneesturm setzt Arzt und Fuhrmann dermaßen zu, dass beide das Ziel aus den Augen verlieren und nicht ankommen. Niemandem wird geholfen.

Icon vergrößern August Diehl als Dr. Garin (r) und Varvara Schmykowa in "Der Schneesturm" nach Vladimir Sorokin. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen August Diehl als Dr. Garin (r) und Varvara Schmykowa in "Der Schneesturm" nach Vladimir Sorokin. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Wie im Film wird fast das ganze Stück musikalisch untermalt, mal mehr wie eine Geräuschkulisse, zwischendrin auch mit musicalhaften Nummern von schaurig-schräg bis verträumt-exotisch. Dritte Hauptfigur, gleich von mehreren gespielt, wird der Schneesturm. Fast in jeder Szene schaut er anders aus, die Kostüme werden im Schneeflocken-Takt gewechselt. Ständig fällt, rieselt und staubt der Bühnenschnee. Verführerisch tanzt das Schneesturm-Ensemble um den Arzt und seinen Fuhrmann. Traumgebilde wie die einstige Ehefrau erscheinen im Sturm, dann kann das Weiß des Ensembles friedlich wie eine Vorstufe des Paradieses wirken. Überwältigungstheater, das auf alle Sinne abzielt.

Dazu ein Ensemble, das sich verausgabt, ein August Diehl, der seinen Doktor im Schneesturm den inneren Halt verlieren lässt, der im Angesicht von Kälte, Lebensgefahr und Tod zum Spielball seiner Affekte wird, während er mit Gott und den höheren Mächten zu ringen beginnt. Ein Filipp Avdeev, der in all dem weise wie einst Sancho Pansa bleibt, ein Philosoph des Überlebens, doch auch machtlos gegenüber dem Sturm.

Warum reißt einen das alles nicht mit? Warum ergibt in diesem Fall viel plus gekonnt nicht brillant? Vielleicht, weil ein Missverständnis vorlag? Vielleicht, weil Kirill Serebrennikov das, was er beim Lesen von Sorokins Erzählung empfand, auf die Bühne bringen wollte? Im Original müssen Leserin und Leser in der dürftigen Handlung all das selbst erkennen, was Serebrennikov ihnen qua Regie abnehmen will. Das über- und unterfordert gleichzeitig – und erzeugt bei aller Bewegung Längen.

Gleichzeitig erschließt sich die märchenhaft-absurde Reise, die Sorokin beschreibt, den Leserinnen und Lesern Mitteleuropas mehr intellektuell als instinktiv und emotional. Sorokin spielt mit der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts – und mit dem Motiv der existenziellen und bedrohlichen Weite Russlands. Die Natur dort gleicht einem ungebändigten Raum, der Mensch und Zivilisation und Ordnung jederzeit verschlingen kann, etwa durch einen Schneesturm. In Mitteleuropa muss man sich das immer wieder bewusst ins Gedächtnis rufen, um die Erzählung zu verstehen. So verpufft all der Aufwand der Salzburger Uraufführung, beginnt man kein einziges Mal selbst zu frösteln, obwohl es draußen und drinnen nicht mehr drückend heiß ist. Trotzdem Applaus und auch Jubel des Premierenpublikums.