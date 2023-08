Salzburger Festspiele

12:04 Uhr

"The Greek Passion": Wer Christus folgt, der wird ans Kreuz geschlagen

Plus Bohuslav Martinus "Griechische Passion" ist das Opernereignis der diesjährigen Sommer-Festspiele in Salzburg. Ein Erfolg, der viele Urheber hat, vorneweg die szenische Einrichtung.

Von Stefan Dosch

Kann in dieser Welt, fragt Manolios, irgendetwas ohne Blutvergießen getan werden? Eine vieldeutige Frage: Manolios, der griechische Hirte, der für das Passionsspiel seines Dorfes zum Christus-Darsteller erkoren wurde, weiß durch die Auseinandersetzung mit Leben und Lehren Jesu, dass der nachmals Gekreuzigte für Gewaltlosigkeit stand. Und doch hat sich Manolios gerade durch diese Auseinandersetzung für das Gegenteil entschieden, will mit Gewalt einfordern, was Notleidende zum Überleben brauchen, was der Großteil der Dorfgemeinschaft jedoch verweigert. Am Ende liegt Manolios in seinem Blut, erstochen von den Bewohnern, sein Passionsweg ist ans Ende gelangt.

Der tschechische Komponist Bohuslav Martinu (1890-1959) hat für seine Oper „Die Griechische Passion“ auf einen Roman von Nikos Kazantzakis zurückgegriffen, bekannt vor allem als Autor von „Alexis Sorbas“. Für seine Ende der 1950 Jahre entstandene Oper, die Martinu nach einem vergeblichen Uraufführungsversuch nochmals überarbeitete, bevor sie postum 1961 in Zürich erstmals auf die Bühne kam, hatte der im Exil lebende Komponist selbst das Libretto verfasst, in englischer Sprache. Zwei Handlungsstränge verschränken sich darin, führen letztlich zum blutigen Ende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen