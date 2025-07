Salzburger Festspiele Wie man mit dem Holzhammer inszeniert und wie man es besser macht: die ersten Opernpremieren in Salzburg

Die Salzburger Festspiele gehen mit Händels „Giulio Cesare in Egitto“ in den Bunker und führen mit Schönberg und Mahler in eine Nacht voll Erwartung und Abschied.