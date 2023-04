DJ Westbam – der mit dem Wagner tanzt

Die Salzburger Osterfestspiele sind auf der Suche nach neuen Publikumsschichten und lockten nun mit Tanztheater und einem illustren DJ. Richard Wagner lieferte die Vorlagen.

Das DJ-Mischpult, die Disco-Kugel und der harte Beat haben bislang nicht zur Standard-Requisite der Osterfestspiele Salzburg gehört – und sie werden über kurz wohl auch nicht dazugehören.

Aber die Welt dreht sich weiter; Intendanten wollen nicht nur Publikum im besten und silbern melierten Alter erreichen, sondern möglichst auch jüngere und andere Publikumsschichten. So kam es nun, dass bei der diesjährigen Osterfestspiel-Ausgabe der in der Szene illustre DJ Westbam akustisch vernehmlich eingriff, ja, zuvor in der Felsenreitschule auch noch eine bislang nicht gepflegte Theatersparte einzog: der Tanz.

"Westbam meets Wagner": Es blieb Hören, Gucken, Applaudieren

Der in jeder Hinsicht spektakulärere Programmpunkt blieb "Westbam meets Wagner", wobei für seine Techno-Musik im Prinzip auch ein Dancefloor zur Verfügung gestanden hätte. Platz jedenfalls wäre gewesen auf der breiten Felsenreitschulbühne. Aber die gut durchmischten Alterskohorten mochten nicht. Es blieb nach alter Sitte bei Hören, Gucken, Applaudieren.

Für Richard Wagner in neuem Arrangement und häufig populär-filettierter (Leitmotiv-)Präsentation war in erster Linie die Mendelssohn-Orchesterakademie des Gewandhausorchesters Leipzig unter Oscar Jockel zuständig; der kreativ-nervös hinter seinem Pult tänzelnde Westbam aber für den harten Beat, die E-Soundeffekte und die darübergelegten melodramatischen Stimmeinblendungen von unter anderem Ben Becker sowie US-Sänger Robert Owens.

Der Ertrag des Abends, bei dem Analoges und Elektrisches aufeinanderprallten? Er war – seiner Natur gemäß – gemischt. Es wäre unfair zu behaupten, hier wurde Wagner ausschließlich als Vorwand genutzt, das eigene Westbam-Ding zu drehen; es wäre aber auch unfair zu erklären, Wagner allein hätte die kompositorischen Impulse gesetzt für diese musikalische Kreuzung. Dafür ertönte denn doch über erhebliche Strecken ein nahezu reiner Sphärensound, eine mystische Collage auch von filmmusikalischem Charakter. Am besten gelang die Verquickung von Wagner und Techno bei einem Substrat aus dem "Fliegenden Holländer", weil hier der starke rhythmische Impuls Wagners mit dem starken rhythmischen Impuls Westbams korrespondierte (Wiederholung zur Zugabe).

Und dann die Nibelungen-Szene: "Das ist es!"

Als dann zudem die Nibelungen-Szene aus dem "Ring" angespielt wurde, dachte man als Hörer: "Jetzt ist der Abend bei sich, das ist es!" Aus dem vielstimmigen Gehämmer der Goldschmiedetruppe unter Tage wird Westbam nun seine Beat-Funken schlagen. Kein besseres Wagner-Fressen für ihn! Jedoch: Es blieb beim Anspielen, beim Antippen, das Wagner-Futter blieb nahezu unberührt liegen. Schade. Gleichwohl: Der durchkomponierte Abend zeigte, wie sich – nach Jazz und Rock – auch der E-Pop der sogenannten Klassik ausreichend substanziell zu bemächtigen vermag, um Neues zu schaffen, wie RW verlangte. Der Spätromantiker kann sich den Publikumserfolg praktisch selbst zuschreiben, was klar seinem Naturell entspricht. Ziemlich "dark" das Ganze.

Dem Spätabendkonzert ging eine nicht ausverkaufte Tanzveranstaltung voraus, gleichfalls eine Auseinandersetzung mit RW: die einstündige Tanzkreation "Träume" auf seine Wesendonck-Lieder durch den Israeli Emanuel Gat. Fragt man hier nach dem Ertrag, gehört auch Ratlosigkeit zur Antwort. So ästhetisch ansprechend die abwechselnd bewegten und eingefrorenen Gruppenformationen von insgesamt 14 Tänzern auch waren: Der Sinn mal agierender, mal zuschauender Tänzer-Fraktionen blieb inhaltlich im Dunkeln auf die Wesendonck-Lyrik und die Auszüge aus Wagners "Die Kunst und die Revolution". Zwei bleiben final im Spotlight übrig. Es dürfte wohl das einstige Liebespaar gewesen sein. Aber nix Genaues weiß man nicht.