Salzburger Osterfestspiele

18:06 Uhr

Wenn aus dem Orchester Gottes Zorn erschallt

Plus In Salzburg erklingt ein Werk der großen Komponistin Sofia Gubaidulina erstmals vor Publikum. Worauf der Dirigent Andris Nelsons eine Sinfonie folgen lässt, zu der sein Orchester, das Leipziger Gewandhausorchester, in besonderer Beziehung steht.

Von Stefan Dosch

"Gott ist zornig, böse auf die Menschen, auf unser Verhalten." Wer wollte Sofia Gubaidulina eine solche Äußerung verdenken, heute zumal, wo die Menschen es einfach nicht auf die Reihe bekommen, ihre Existenz auf allgemeinen Frieden, allgemeines Wohlergehen zu bauen. Schon vor ein paar Jahren hat die russische Komponistin den Gedanken einem ihrer Werke mitgegeben, dem Orchesterstück "Der Zorn Gottes", das unter Leitung von Andris Nelsons und seinem Leipziger Gewandhausorchester erstmals in einem der publikumslosen Corona-Geisterkonzerte erklang. Jetzt, drei Jahre später und im Auftrag der Salzburger Osterfestspiele in neuer Fassung, kam "Der Zorn Gottes" erstmals live vor Publikum zur Aufführung im Großen Festspielhaus, erneut dargeboten von Nelsons und den Leipzigern.

Das Gewandhausorchester pflegt seit längerem eine intensive Beziehung zu Gubaidulina, die, zu Beginn der 1990er Jahre nach Deutschland emigriert, heute in der Nähe von Hamburg lebt und auch mit 91 ungebrochen produktiv ist. Gubaidulinas Musik ist nicht denkbar ohne ihr inniges Verhältnis zur Religion, worauf vielfach bereits die Titel ihrer Werke verweisen. Die in der Sowjetunion aufgewachsene Komponistin, die als 30-Jährige in eigener Bestimmung die christliche Taufe annahm, versteht ihr Schaffen jedoch nicht in einem kirchlichen, vielmehr in einem spirituell übergreifenden Zusammenhang. "Ohne Religion", sagt sie, "existiert kein anderer ernster Grund für das Komponieren." Das rückt ihre Werke weitab von liturgischer Zweckbestimmung, aber auch von scheinbar offen sich darbietender Programmatik.

