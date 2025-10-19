Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kultur
Icon Pfeil nach unten

Limp Bizkit trauert um Bassisten Sam Rivers

US-Rockband

Limp Bizkit trauert um Bassisten Sam Rivers

Vor 31 Jahren gründete er eine der weltweit erfolgreichsten Nu-Metal-Bands. Jetzt ist Sam Rivers mit 48 Jahren gestorben.
Von Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers ist gestorben. (Archivbild)
    Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers ist gestorben. (Archivbild) Foto: imago/MediaPunch

    Vor 31 Jahren half Limp Bizkit, das Nu-Metal-Genre zu etablieren, Ende November steht eine Lateinamerika-Tour auf dem Programm – jetzt haben die Rockstars um Frontmann Fred Durst mit einem Trauerfall zu kämpfen. Gründungsmitglied Sam Rivers starb mit nur 48 Jahren.

    „Unser Bruder, unser Bandmitglied, unser Herzschlag“

    In einem Instagram-Post betrauert die Band ihren verstorbenen Bassisten: „Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unser Bandmitglied. Unseren Herzschlag. Er war ein einmaliger Mensch. Eine wahre Legende unter den Legenden.“

    Neue Leber nach Alkoholabhängigkeit

    2015 verließ Sam Rivers für kurze Zeit die Band, die unter anderem mit dem „The Who“-Cover „Behind Blue Eyes“ auch weit über die eigenen Genre-Grenzen bekannt wurde. In einem Interview gab Rivers als Grund für seinen Ausstieg an, wegen seiner Alkoholabhängigkeit eine neue Leber bekommen zu haben. Ob diese Umstände etwas mit seinem frühen Tod zu tun haben, ist unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden