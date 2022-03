Claus Peymann bringt "Die Nashörner" ins Heute

Plus Die Theaterlegende inszeniert in Ingolstadt Ionescos Paradestück des absurden Theaters mit Nebelschwaden und Donnergrollen.

Ingolstadt Das ist das Stück der Stunde. Daran hat die 84-jährige Theaterlegende Claus Peymann, der dem Stadttheater Ingolstadt die Ehre einer Gastinszenierung gibt, schon im Vorfeld keinen Zweifel gelassen. Und die zweimalige coronabedingte Verschiebung der Premiere von Eugène Ionescos „Die Nashörner“ gab ihm Zeit – und die örtlichen Medien ausgiebig Gelegenheit –, das Publikum auf seine Interpretation einzustimmen.