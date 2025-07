Schweighöfer und Fee: Zwei Tage zuhause sind wie Luxusurlaub

Das Schauspieler-Paar Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) kann sich oft nicht entscheiden, ob es seine Freizeit in der Wohnung verbringen will - oder lieber unter Menschen geht. «Auf der einen Seite lieben wir es, ab und zu rauszugehen und bekommen einen kleinen Koller, wenn wir zu lange zu Hause in der Wohnung herumsitzen. Aber eigentlich lieben wir es auch mal, Zeit für uns und freizuhaben und einfach zu chillen», sagte Fee der Deutschen Presse-Agentur.

«Wir sind beide aber schon oft unruhig. Dann fangen wir an zu tigern», ergänzte Schweighöfer. «Aber es ist natürlich wie ein Luxusurlaub, zwei Tage einfach nur in der Wohnung zu chillen und zuhause bleiben zu dürfen.»

In ihrem neuen Survival-Thriller «Brick», der am Donnerstag bei Netflix anläuft, müssen die beiden als Paar einen Weg aus ihrer Wohnung finden - die plötzlich von einer geheimnisvollen Mauer umschlossen ist.

Natur oder Nachbarn? Paar hat zwei Wohnungen

Abseits der Arbeit verbringen Schweighöfer und Fee ihre Zeit in ihren zwei Wohnungen in Berlin, eine nutzen sie vor allem für die Arbeit. In welcher wären sie lieber eingeschlossen?

«Die eine Wohnung hätte ein bisschen mehr Nachbarn und ich hätte sehr viel zum Anziehen. Die andere Wohnung hätte ein bisschen mehr Natur und weniger Nachbarn», erklärte Schweighöfer. «Also ich wäre in beiden Wohnungen gerne eingeschlossen, das wäre schon okay.»