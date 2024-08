Rapper Bad Bunny mit Austin Butler in Aronofsky-Thriller

Latin-Superstar Bad Bunny (30) ist in Hollywood weiter auf dem Vormarsch. Der puerto-ricanische Rapper und Sänger hat an der Seite von «Elvis»-Star Austin Butler und Zoë Kravitz («The Batman») eine Rolle in dem geplanten Thriller «Caught Stealing» erhalten, wie US-Branchenblätter berichten. Als Regisseur ist Darren Aronofsky («The Whale», «Black Swan») an Bord.

Das Studio Sony Pictures steht hinter dem Film nach der Buchvorlage von US-Autor Charlie Huston. Die Story dreht sich um einen früheren Baseball-Sportler (Butler), der unwissentlich in die New Yorker Unterwelt der 90er-Jahre hineingezogen wird und um sein Überleben kämpfen muss. Über die Rolle von Bad Bunny wurde zunächst nichts bekannt.

Der mehrfache Grammy-Preisträger («Un Verano Sin Ti»), der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, gab sein Schauspieldebüt mit einer Nebenrolle in der Netflix-Serie «Narcos: Mexico». 2022 spielte er an der Seite von Brad Pitt in der Actionkomödie «Bullet Train» mit, gefolgt von «Cassandro» mit Gael Garcia Bernal.

Aronofsky ist für Filme wie «Requiem for a Dream» (2000), «The Wrestler» (2008), «Black Swan» (2010), «Noah» (2014) und «Mother!» (2017) bekannt. Im vergangenen Jahr gewann Brendan Fraser für seine Hauptrolle in Aronofskys Drama «The Whale» den Oscar als bester Hauptdarsteller.