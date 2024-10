«Wunder geschehen»: Anne Hathaway kündigt Filmfortsetzung an

Darauf haben Fans lange gewartet: Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway («Les Misérables») kehrt in einer weiteren Fortsetzung des Komödienhits «Plötzlich Prinzessin» auf die Leinwand zurück. «Wunder geschehen», freute sich die Schauspielerin in einem Instagram-Beitrag. «Zurück nach Genovien» - das Märchen gehe weiter. In einem kurzen Video mit Clips von ihr und Co-Star Julie Andrews aus den ersten beiden Teilen hält sie am Ende strahlend drei Finger in die Kamera. Dazu verlinkte die 41-Jährige entsprechende Branchenberichte über die geplante Fortsetzung des Disney-Films.

Als Regisseurin ist beim dritten Teil nun Adele Lim an Bord. Die aus Malaysia stammende Autorin wirkte zuvor an dem Drehbuch der Hit-Komödie «Crazy Rich Asians» mit und inszenierte den Streifen «Joy Ride». Sie sei ein eingefleischter Fan von «Plötzlich Prinzessin» und freue sich darauf, Kernthemen wie weibliche Stärke, Freude und Mentoring mit einem weltweiten Publikum zu feiern.

«Pretty Woman»-Regisseur Garry Marshall (1934-2016) hatte für das Filmmärchen «Plötzlich Prinzessin» (2001) die damals noch unbekannte Hathaway vor die Kamera geholt. Sie spielte die junge Mia, die von ihrer königlichen Großmutter aus Europa (Andrews) erfährt, dass sie eine waschechte Prinzessin ist und Thronfolgerin in dem fiktiven Land Genovien werden soll. Marshall inszenierte 2004 mit Hathaway und Andrews auch die Fortsetzung.

Über den Inhalt des dritten Teils oder die weitere Besetzung neben Hathaway wurde zunächst nichts bekannt. Die jetzt 89 Jahre alte Britin Andrews hatte in früheren Interviews ihr Interesse an einem weiteren Auftritt als die blaublütige Clarisse Renaldi bekundet.