Sängerin Madlen Rausch mit neuer Single zum Valentinstag

Große Hoffnung setzt die in Thüringen heimische und aus Baden-Württemberg stammende Schlagersängerin Madlen Rausch auf 2025. Mehrere Singles sollen den Weg zu ihrem ersten Album ebnen. «Eine erscheint genau zum Valentinstag am 14. Februar», sagt Rausch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Für «Ja, ich schwöre» hat sie mit den Produzenten Felix Gauder und Armin Pertl zusammengearbeitet. Am Text hat sie mitgeschrieben und Erfahrungen aus dem eigenen Leben einfließen lassen.

Von klassischem Gesang zur Partyband-Sängerin

Die 30-Jährige, die eigentlich Madlen Holzschuh heißt, kommt ursprünglich von der Schwäbischen Alb. In Münsingen (Landkreis Reutlingen) erhielt sie Unterricht im klassischen Gesang. Doch das Klassische habe sie schnell abgelegt. «Ich bin keine Opernsängerin. Ich mag Bach am Klavier, aber mir hat schon immer Filmmusik besser gefallen.» Schlager bereite ihr und vielen anderen Hochgefühle. Das habe sie gemerkt, als sie mit Partybands etwa auf Hochzeiten gesungen hatte.

Weimar statt Oxford nach Politikstudium

Mit Musik lasse sich also etwas erreichen, so Rausch. Genau dieses Gefühl, etwas bewegen zu können, hatte sie nach dem Politikstudium in Freiburg entgegen ihrer Hoffnung aber nicht gehabt. «Andere, mit denen ich studiert habe, gingen nach Oxford, mir war klar: Ich will Musik.» Für ein weiteres Studium (Medienmanagement) zog sie nach Weimar in Thüringen – auch dort verfolgte sie parallel weitere Musikprojekte.

Zu Hause in Studi-WG, bei Silbereisen auf der Bühne

In Weimar lebt sie in einer WG. Denn günstig sei der Weg zur Schlager-Karriere nicht. «Die ganzen Glitzerfummel zum Beispiel hatte ich vorher noch nicht im Schrank gehabt», sagt Rausch. Inzwischen moderiert sie auch bei einem privaten Radiosender. Dass sich ihre Leidenschaft und der Job vor dem Mikrofon gut vereinen lassen, zeigt sie in Videos in den sozialen Netzwerken.

«Es ist ein harter Kampf», fasst Rausch ihren bisherigen Weg in der Musikwelt zusammen. Aber sie habe Glück: Die Familie stehe hinter ihr, sie habe ein engagiertes Team und 2024 bei einem großen Schlager-Musiklabel einen Vertrag unterschrieben. Auch auf großen Bühnen hat sie schon gestanden, etwa beim «Adventsfest der 100.000 Lichter» mit Florian Silbereisen.

Rausch stammt aus Münsingen in Baden-Württemberg und feilt inzwischen vom thüringischen Weimar aus an ihrer Schlager-Karriere. Foto: Martin Schutt/dpa